Embajador Guanipa invitó a la diáspora venezolana en Medellín a participar en la Consulta Popular

Foto: @EmbajadaVE_Col El embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, realizó este miércoles una visita a Medellín para reunirse con la diáspora venezolana con el fin de ayudarlos a disipar todas sus dudas y escuchar todas sus problemáticas.

Por: CCN

Guanipa se reunió con venezolanos beneficiados por el programa “Auxilio Habitacional” de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la alcaldía de Medellín, donde escuchó la realidad de los venezolanos presentes.

Durante el encuentro, los ciudadanos venezolanos que hacen vida en Medellín, recibieron asesoría jurídica de los miembros de la misión diplomática.

#Importante || La primera reunión que sostuvo el Embajador Guanipa fue con venezolanos beneficiados por el programa “Auxilio Habitacional” de la Secretaría de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos de la alcaldía de Medellín ( @AlcaldiadeMed ) pic.twitter.com/rQaRfHERzc

— Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVE_Col) November 25, 2020

Los presentes indicaron al diplomático venezolano que su intención es la regresar al país cuando se genere el cese de la usurpación. Por tal motivo, el embajador Guanipa destacó la importancia de la participación de los migrantes en la Consulta Popular.

“La consulta Popular es sumamente importante ya que es la forma de que el pueblo venezolano alzará la voz y le expresará a Maduro que quieren su salida y la realización de elecciones libres”, concluyó

#Importante || Los venezolanos presentes manifestaron la intención de regresar al país sólo cuando se genere el cese de la usurpación, por tal motivo el Embajador expuso la importancia de la #ConsultaPopularEnColombia . pic.twitter.com/kcngRceOJl

— Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVE_Col) November 25, 2020

