¿Conservadora la pobreza franciscana?

Al decretar la pobreza franciscana en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala el fin del sexenio desde la perspectiva administrativa e inicia la culminación de la tarea iniciada hace ya casi 44 meses: ahorrar achicando al aparato del Estado.

Administrativamente se cierra el sexenio, pero no en lo político, pues se aceleran las obras magnas sexenales e intensificarán los programas sociales, sin interrumpir la permanente campaña, su personal estilo de gobernar.

La consigna presidencial parece no interesarse en saber el tamaño que debe tener un Gobierno de México para ser eficaz y eficiente. O que nada es más conservador y neoliberal que el concepto del republicano Ronald Reagan: «gobierno chico, IP grande».

Los muertos no son sólo estadística Nada novedoso que quienes, por razones distintas, están en cotidiano contacto con los asesinatos, por salud mental, de alguna manera traten de ver cada homicidio con serenidad profesional, pero es inaceptable trivializarlos por razones políticas.

En este espacio, desde el inicio del sexenio, se consideró un error que el gobierno federal de alguna manera decidiera involucrarse en los delitos del fuero común, porque en México eso significaba, significa y significará siempre asumir la responsabilidad.

Hoy, cuando, como era de esperarse, del alto número de personas asesinadas se responsabiliza al lopezobradorismo, los funcionarios de seguridad, forzados a racionalizar la alta cifra de homicidios, cometen el pecado estalinista: los muertos ya no son miles de tragedias, son sólo una estadística.

SSA: ¿Están listos para la poliomielitis? Explicable que la pandemia agobiara a las autoridades sanitarias de México, pero no que por eso se descuidara uno de los programas de salud más nobles heredados de gobiernos pasados: el programa de las semanas nacionales de vacunación.

Con las vacunas aplicadas durante casi tres generaciones, México ha sido un oasis inmune a muchas enfermedades, como el sarampión, la viruela, la poliomielitis y otras que se aplicaron siempre gratuitamente.

En Estados Unidos se anunció ayer 27 de julio, la detección del primer caso de polio en varias generaciones. Tal noticia tiene que ser una alerta para México, pues la política ha sido que aquí entra quien sea, sin importar qué enfermedad tienen. Algo hay que hacer.

Notas en remolino A veces el fervor partidista ciega las inteligencias, como ese personaje de Morena que asegura que todo el que critica al gobierno lopezobradorista quiere que a México le vaya mal… Es posible que el sistema del servicio social de los pasantes de medicina deba revisarse, pero dadas las circunstancias actuales y el ánimo gubernamental, lo más que se puede esperar es que dejen de hostilizarlos y les den protección… Preocupante la estadística de Coneval que revela que una cuarta parte de las familias muy pobres del país vive en zonas urbanas… Se equivocan los asesores de los padres de los muchachos normalistas asesinados en Iguala, no pueden emitirse órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen. Casi todos fueron exonerados por las exigencias de quienes hoy, olvidadizos, con el argumento de tortura lograron la liberación de quienes estaban a juicio… «Los ganadores no son los que nunca fracasan, sino los que no se rinden», sentenció Abdul Kalam…

