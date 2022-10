Conservador de Hipotecas de Santiago en llamas: denuncias cruzadas, despidos a embarazadas y amenazas de querellas

Entornointeligente.com /

El cargo de conservador de Hipotecas de Santiago, uno de los cargos más codiciados del organismo auxiliar de justicia, debido a la elevada cuantía de salario, que supera los $150 millones, no deja de sacar chispas. A las acusaciones que recientemente hicieron agrupaciones feministas contra Carlos Miranda Jiménez – quien ganó el concurso- por haber despedido a tres funcionarias con fuero maternal, ahora se suma el anuncio de querella de la candidata perdedora al cargo, Camila Jorquiera, contra la actual ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien en un programa de TV defendió la opción del gobierno de nombrar a Miranda en el cargo y acusó a Jorquiera de defender al tenor Tito Beltran, quien fue condenado por un caso de violación y abuso sexual en Suecia. La abogada emplazó a la ministra a pedir disculpas, pues asegura que nunca tuvo la representación en calidad de abogada de Beltrán. Todo ello, mientras Miranda acusa, por su parte, una persecución desmedida en su contra.

Que arde está la pelea por el codiciado cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, cargo en el que fue recientemente designado el ex notario y Conservador Titular de Minas de Concepción Carlos Miranda Jiménez, quien se impuso en la terna que integraban originalmente la conservadora de Bienes Raíces y Archivera Judicial Titular de Talca, Camila Jorquiera Monardez; y el conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de Copiapó, Tomás Jarpa Concha.

El abogado penquista finalmente obtuvo la calificación más alta al totalizar un puntaje técnico de 82,3 puntos (de un total de 90), aunque obtuvo menos votos que su contrincante Camila Jorquiera Monardez. La razón para haber obtenido la más alta evaluación descansaría en razones que aseguran objetivas: gozaba de mayor experiencia en el cargo, tiene una evaluación sobresaliente en el Poder Judicial y, más importante aún, no tiene medidas disciplinarias en su hoja de vida, a diferencia de Camila Jorquiera Monardez, a quien se le cuestiona la estafa que habría cometido en contra de un mecánico analfabeto de Coyhaique en 2011 (año en que se desempeñaba en la capital de la Región de Aysén), quien recientemente había ganado un sorteo del juego de azar Loto, de Polla Chilena. Por este hecho la abogada fue sancionada por el Poder Judicial, aunque se excusó afirmando que todo era un malentendido administrativo.

Pero que Miranda no tuviera sanciones, lo exime de los líos. El mayor de estos es la existencia de tres causas ingresadas en el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción por haber despedido a igual número de funcionarias que se encontraban embarazadas al momento de ser desvinculadas, solicitando para ello el desafuero maternal, algo que resulta muy complejo cuando el Gobierno que procedió a visar su nombramiento enarbola los valores del feminismo .

Pero en este conflicto, en el que Miranda se ha llevado la reprobación cerrada de todo el mundo feminista, especialmente de parlamentarias de Apruebo Dignidad, habría en juego otra «movida» de parte de la senadora Ximena Rincón, madrina política de Camila Jorquiera, quien habría sumado una socia estratégica: la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. A ella se sumaría también la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien pasó a integrar el coro de voces feministas que exigen reconsiderar el nombramiento del abogado penquista para entregárselo a Camila Jorquiera, quien -según fuentes conocedoras del caso- tendría otra importante aliada, esta vez en la judicatura: la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Pero esta polémica tiene más pimienta: los cercanos de Miranda Jiménez sostienen que es la «ahijada» de Rincón quien tendría que dar explicaciones al respecto, toda vez que fue la abogada en Chile del tenor Ernesto Eugenio Beltrán Aguilar, más conocido como Tito Beltrán, artista chileno-sueco condenado por violación y abuso sexual en el país europeo. Este vínculo, que lleva días dando vuelta en el ambiente, salió a la luz en la entrevista realizada en la última edición de Tolerancia Cero, de CNN Chile, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien mencionó la relación entre la abogada y el artista lírico. Tal fue el enojo que gatillaron las declaraciones de la ministra Orellana en Jorquiera, que ésta finalmente emitió un comunicado este mismo lunes 3 de octubre para desmentir que ella hubiera realizado alguna labor profesional en favor de Beltrán.

En el escrito, Jorquiera sostiene que » la ministra emite una declaración basada en la escasa y única información pública que me vincula con el tenor Tito Beltrán, información que data de diciembre del año 2007, donde realizo una declaración en un contexto familiar y entre amistades frente a la situación de su hijo, amigo y conocido, no en mi calidad de abogada, y por tanto, sin hacerme parte en su defensa ni asumiendo representación o patrocinio alguno en su causa, siendo además, declaraciones efectuadas con anterioridad al inicio del juicio en contra del sr. Beltrán (sic). Siendo esa mi única declaración al respecto. Al omitir, la Ministra, que esta declaración fue realizada el año 2007, meses antes del inicio del juicio que culminó a fines de 2008, y en el cual (como ya mencioné) nunca asumí su defensa; pero además, confundiendo los hechos de manera grave, señalándome como abogada, ya que esa es mi profesión sin aclarar que no he asumido su defensa judicial en esta u otra causa».

Jorquiera agrega que «orgullosamente, puedo decir que, por primera vez en nuestra historia Republicana, una mujer logra concitar la mayoría incuestionable de votos de la terna para ser designada como Conservadora de Bienes Raíces de Santiago, situación que va en la línea de un protagonismo de mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres, sin embargo la Ministra de la Mujer prefiere ocupar una mentira para defender a un hombre que ha sido cuestionado no por mí sino que por agrupaciones feministas, y transversalmente por Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores». (sic)

Y agrega: » Exijo que no se me utilice para evadir las responsabilidades políticas de decir una cosa en campaña y hacer otra distinta en el ejercicio del cargo: por esto solicito a la ministra retractarse públicamente por sus dichos del día de ayer, sino me veré en la obligación de ejercer las acciones legales pertinentes para el debido resguardo de mi integridad profesional y personal».

Carlos Miranda, en tanto señala que «Para mí esto ha sido muy duro, pues tengo familia, hijos, una esposa… Yo participé en un proceso transparente que concluyó con mi nombre en primer lugar de la terna», declara Carlos Miranda Jiménez, quien cree que «en este asunto debería primar lo profesional sobre cualquier consideración o circunstancia. Tengo en mi oficina 30 empleados, y 23 de ellos son mujeres. Siempre han sido mi brazo derecho, entonces me parece de lo más injusto y sucio que me imputen situaciones de irrespeto a los derechos de las mujeres y peor si más encima son mujeres embarazadas», añade.

«Camila Jorquiera lleva muy poco tiempo trabajando como conservadora en Talca, y Tomás Jarpa lo es en Copiapó desde 2014. En cambio yo llevo 14 años en Concepción, sin mencionar todo el tiempo que trabajé en la Región de Aysén», agrega el abogado, mostrando sus credenciales.

