Consenso en torno a la legitimidad de la elección colombiana

1 de julio de 2022.-

Goza de consenso y legitimidad dentro y fuera de Colombia el hecho de que Gustavo Petro se hizo con la presidencia de la vecina república en buena lid. Por primera vez en la historia republicana de esa nación un aspirante de la izquierda conquista la Casa Nariño. En la segunda vuelta del 19 de junio, Petro logró 50,44% de los votos (11,2 millones) frente a un 47,3% de su contendiente Rodolfo Hernández (10,5 millones de sufragios).

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) valoró positivamente el proceso electoral: «Colombia ha inaugurado la alternancia política con unas elecciones transparentes y creíbles que ratifican la fortaleza de su democracia», aseguró el jefe de la Misión, Javi López, al presentar la respectiva declaración preliminar .

La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó justamente en Colombia la Misión de Observación Electoral (MOE) número 300 en su historia. En su informe preliminar , felicitaron a las autoridades electorales del país, quienes nuevamente debieron llevar a cabo sus labores en un contexto complejo, marcado por la polarización política.

Entre tanto, el informe de cierre de la Misión de Observación Electoral (MOE), el principal consorcio de organizaciones de la sociedad colombiana que hacen observación electoral nacional, expuso los resultados de su despliegue por todo el territorio, a partir de los cuales el OEV ofrece las siguientes cuatro claves que resumen esta elección:

Se trató de una jornada de votación que en la mayoría del territorio colombiano se llevó a cabo en tranquilidad . No obstante, no pueden desestimarse tres elementos que afectaron el normal desarrollo: afectaciones al orden público en tres departamentos, impacto de la ola invernal en los puestos de votación, y distintos reportes de irregularidades que, si bien disminuyeron con relación a las elecciones de 2018, no dejan de hacer referencia a acciones que tienen efectos negativos en el certamen democrático. Incremento de la participación de la ciudadanía, que pasó de 54,9% en 2018, a 58,02% ahora, siendo la votación más alta en las últimas dos décadas. En términos del impacto de la violencia en el proceso electoral, los territorios más afectados por el conflicto mantienen niveles más bajos de participación. Documentaron 99 reportes relacionados con afectaciones a la libertad del voto. De estos, la presunta compra de votos es la principal irregularidad con 32 reportes. Petro tomará posesión el próximo 7 de agosto. Por lo pronto, ya conversó con el presidente Nicolás Maduro sobre el próximo restablecimiento de las relaciones bilaterales.

#ElDatoOEV 2,21 por ciento , equivalente a 4.088 votantes efectivos, fue la participación entre los 184.421 colombianos residentes en Venezuela y habilitados para sufragar de acuerdo con el registro electoral del país vecino. Apenas medio punto por encima de la también bají sima participación en la primera vuelta del mes de mayo. La razón fundamental: el cierre de los consu lados colombianos en territorio venezolano tras la ruptura de relaciones bilaterales entre Caracas y Bogotá. En los puestos de votación habilitados del lado colombiano de la frontera, a escasos metros de la línea divisoria, ocho de cada diez votantes del 19 de junio lo hicieron por Rodolfo Hernández.

