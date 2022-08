Consejos y nutrición para seguir entrenando con seguridad en verano

Entornointeligente.com /

Las altas temperaturas del verano y la actividad física son una combinación que hay que vigilar bien para que no acabe resultando perjudicial para la salud. La hidratación y una alimentación adecuada son la clave para lograr que el deporte siga siendo saludable en verano y un código descuento Myprotein permite conseguirlo con más facilidad.

La amenaza de un golpe de calor o una deshidratación severa hace que, en estos meses más que nunca, el sentido común y la prudencia tengan que ser la guía de cualquier actividad física, sobre todo las que se realizan al aire libre. Debemos reforzar la vigilancia y estar más pendientes que nunca de las señales que envía el cuerpo para evitar que nos sorprenda un golpe de calor.

Síntomas de un golpe de calor Hay algunas alertas que nos deben servir para identificar una situación de riesgo y evitar un golpe de calor. Ante la aparición de cualquiera de ellas, vale la pena parar y continuar con la actividad física en otro momento y con otras condiciones.

Ausencia de transpiración o sudoración excesiva

Tanto la ausencia de sudoración por la desaparición de la transpirabilidad como la sudoración excesiva son síntomas que hay que tener muy en cuenta.

Mareos

La confusión, los mareos o el balbuceo son síntomas previos a un golpe de calor. En ocasiones se acompañan de náuseas y vómitos.

Respiración acelerada

La falta de aire y el pulso acelerado son algunos de los síntomas más comunes. Se produce una sensación de ahogo.

Piel y temperatura

Un golpe de calor suele venir acompañado de un enrojecimiento de la piel y de un aumento de la temperatura corporal por encima de los 40º.

Las mochilas con agua son una buena solución para mantenerte hidratado mientras haces deporte. Leandro Boogalu / Pexels De cualquier forma, hay una serie de consejos, muy fáciles de seguir, que te pueden ayudar a evitar riesgos y seguir practicando deporte en verano, pero de forma segura.

4 tips para seguir entrenándote en verano No se pueden mantener en verano las mismas rutinas de entrenamiento que en los meses en los que el calor no es tan intenso. El rendimiento no puede ser el mismo y la exigencia también debe reducirse cuando el mercurio se dispara.

Mejor en interiores y cuidando las horas

El aire acondicionado es un buen aliado frente al calor. Si te gusta el deporte al aire libre, tal vez tengas que plantearte pasar al gimnasio en verano y aprovechar una temperatura constante más baja, perfecta para entrenar. Si no vas a renunciar al deporte al aire libre en verano, mejor practicarlo a primera o a última hora del día.

Que no falte el agua

Si practicas running o cualquier otro deporte en el que se pueda llevar algo a la espalda, las mochilas de hidratación son una buena solución para evitar sorpresas en verano. Te permitirán mantenerte hidratado en cualquier momento, te encuentres donde te encuentres.

Ropa adecuada

La transpirabilidad debe jugar un papel fundamental a la hora de elegir la ropa para hacer deporte en verano. Especialistas como MyProtein ofrecen ropa deportiva diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en las condiciones más difíciles.

Protección solar

No puede faltar si no queremos que el sol acabe haciendo mella en la piel. Mantenerse hidratados es básico, pero también hay que proteger la piel de los rayos UV.

La alimentación, clave en verano Junto a todos los consejos anteriores, mantener una dieta sana y equilibrada en la que no falte ninguno de los macronutrientes es aún más importante en verano. Hay alimentos que pueden ayudarte a conseguir todo lo que necesitas para mantener tu actividad deportiva y que se ofrecen en propuestas ligeras y frescas para el verano. Estos son algunos de los más destacados.

Colágeno

El colágeno de tipo I y III te ayudará a desarrollar tus músculos, pero también es muy beneficioso para las uñas, el pelo y la piel. Un suplemento bajo en grasas que aporta 18 g de proteínas por ración.

Collagen Powder Myprotein Proteína Clear Whey Isolate

La Clear Whey es la reina del verano. Los batidos de proteínas de siempre se transforman con ella en refrescantes bebidas con textura de zumo y sabores de frutas que ayudan a tomar proteínas, 20 g por ración, sin pasar calor y de una forma mucho más ligera.

Clear Whey Isolate Myprotein Proteína Clear vegana

Es la opción vegana para tomar proteínas como si fuera un zumo de frutas. Hay diferentes sabores de Clear Vegan Protein y está elaborada con proteína aislada de guisante como base y reforzada con vitamina B y fruta real.

Clear Vegan Protein Myprotein Brownie proteico

Es una opción perfecta para picar algo en verano, reponer energía durante el entrenamiento y reforzarse con proteínas. Tienes 23 g de proteínas por cada Brownie y un 75% menos de azúcar. No hace falta renunciar al sabor para comer mejor.

Brownie proteico Myprotein Vegan Birthday Party Bag

No hace falta que sea tu cumpleaños para regalarte este pack de snacks veganos en el que tienes un poco de todo. Desde proteína Clear Whey hasta cookies, podrás probar diferentes productos y decidir después cuáles son los que más te gustan.

Snacks veganos Myprotein Con la alimentación adecuada, reforzando la hidratación y modificando hábitos y rutinas se puede seguir entrenando en verano. Lo más importante es atender a las señales que emite el propio cuerpo y evitar el exceso de actividad física y las horas o los lugares con las temperaturas más altas.

