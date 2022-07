Consejos para recibir los Bonos de la Patria

Entornointeligente.com /

Algunas veces los bonos mensuales del Sistema Patria (patria org ve) no te llegan debido a errores en la configuración, datos inválidos o falta de verificación de los mismos.

Lee ahora las últimas recomendaciones para que tengas más posibilidades de que te caigan los Bonos de la Patria.

Si usas la app de Patria Siempre debes mantener actualizada la aplicación del celular. Cada actualización puede cambiar configuraciones y agrega mejoras en el Sistema Patria. Solo debes deben dirigirte hasta la tienda de Play Store, buscar la app y luego dar clic en la opción «actualizar».

Si tienes problemas para ingresar al Sistema Patria Aunque las causas pueden ser variadas y generalmente son debidas a caídas propias del sistema o problemas de conexión, puedes también intentar esto:

Prueba ingresar con otro navegador, además de Chrome de Google existen Opera o Firefox También limpia completamente el cache y cookies del navegador que estés utilizando

Revisa tu núcleo familiar Esto es importante ya que el Sistema Patria solo permite:

Tener a los padres y/o hijos en el núcleo familiar. No puedes agregar hermanos, tíos, abuelos, etc. Si tienes otras personas esto podría ser la causa por la cual no te caen los Bonos de la Patria. Solo puedes estar en un grupo familiar, esto es porque solo puede haber un solo núcleo familiar

Acepta los Bonos asignados Es posible olvidar este paso una vez que te hayan llegados los bonos. Por ello verifica si está seleccionada la opción de recibir los beneficios de protección social y acepta los subsidios rápidamente, porque el sistema los anula luego de varios días.

Si estás en el extranjero Si estás o vives fuera de Venezuela, tarde o temprano el Sistema lo sabrá y asignará los bonos a otra persona dentro de Venezuela. Una forma de mantener, por algún tiempo más tus bonos si estás en el exterior, es evitando ingresar al Sistema Patria desde ese país y pedirle a algún familiar que esté en Venezuela que periódicamente esté actualizando tus datos de la plataforma Patria. También deberías dejarle tu teléfono celular que tienes afiliado al Sistema Patria.

Revisa Jefes de Familia Chequea que no estés en dos núcleos familiares ya que solo puedes ser Jefe de Familia en un único núcleo familiar. Está situación causará el bloqueo de la cuenta patria y la respectiva pérdida de los bonos.

