Consejos para no volver a tener los talones agrietados nunca más

Entornointeligente.com /

Lucir unos pies cuidados, no es solo cosa del verano. En realidad, l o más adecuado es tener una rutina específica durante todo el año , para dedicarles el tiempo que se merecen. Porque más allá de lo estético, también se traduce en salud. La piel de esta zona, es mucho más gruesa que la del resto del cuerpo , hasta 50 veces más si la comparamos por ejemplo con la piel más fina que es la del rostro. Esto se debe, a que los pies necesitan una piel más resistente para poder soportar y amortiguar todo el peso del cuerpo.

En Trendencias Cómo llevar un flequillo cortina: 13 ideas y consejos para cortarlo y peinarlo Además, la piel de los pies al igual que la de las palmas de las manos, no posee glándulas sebáceas , lo que significa que esta piel no tiene una hidratación natural, por lo que siempre tiene una mayor tendencia a la sequedad. Y si a esto le sumamos, que esta piel está sometida a una gran fricción por el continuo roce al caminar, es normal que la zona sufra y aumente el espesor cutáneo ( hiperqueratosis plantar ) dando paso a la aparición de callosidades, grietas e incluso inflamación.

Y como os decíamos, tener unos talones secos y agrietados, no son nada estéticos ni bonitos de lucir, pero también pueden llegar a producir dolor e incluso picor . Uno de los mejores consejos que podemos darte para que esto no suceda es usar un calzado cómodo, que no produzca rozaduras y que no tenga demasiado tacón, aproximadamente 3 cm.

En cuanto a los cuidados diarios, la hidratación es el mejor gesto que podemos hacer por nuestro pies . Incorporar una crema hidratante es un básico y si la aplicamos al menos una vez al día, los resultados son más que evidentes. Así, conseguimos mantener los pies hidratados y nutridos , por eso debemos buscar cremas de pies que contengan lípidos; además también ayudaremos a proteger los pies potenciando la película hidrolipídica.

Entre la gran variedad de cremas que encontramos en el mercado, debemos fijarnos en aquellas que tengan ingrediente como la urea, la glicerina, alantoína, pantenol o ceramidas, que tienen acción hidratante y oclusiva, evitando la pérdida de agua. En cuanto para tratar las durezas o callosidades, las cremas que mejor funcionan son las que contienen una alta concentración de urea, ácido láctico o ácido salicílico que actúan sobre la piel gruesa, exfoliando la zona gracias a su función queratolítica , dando paso a una piel suave y lisa.

Cremas hidratantes de pies – Salvelox Med Foot Rescue Crema Pies , es la crema perfecta para cuidar y repara los pies. Combina acción fungicida y acción hidratante en un único producto. Su ingrediente principal 1,5-Pentanodiol, que tiene una muy elevada capacidad de retención de agua y propiedades antimicrobianas. Además, proporciona un intenso efecto hidratante y de renovación. Precio 17,94 euros .

Salvelox Med Foot Rescue Crema Pies

PVP en PromoFarma 17,94€ Hoy en Amazon por 20,90€ – Crema Renovadora de Pies con Ácido Salicílico CeraVe , cremapara tus especialmente diseñada para los pies secos con rugosidades. Su fórmula tiene acción hidratante y exfoliante a la vez que ayuda a calmar y mejora la textura. Está enriquecida con ceramidas esenciales (1, 3 y 6-II) y ácido hialurónico para mantener la piel hidratada. Precio 9,95 euros .

Crema Renovadora de Pies con Ácido Salicílico CeraVe

PVP en El Corte Inglés 8,90€ PVP en Primor 9,95€ – Tractopon Crema de Vectem , esta crema está indicada para los pies con durezas y grietas que necesiten reparar por completo la piel. Contiene urea (15%) que previene y mejora las callosidades y las durezas hiperqueratósicas, dando paso a una piel más suave y fina. En su fórmula también lleva vitamina F y lanolina que hidratan profundamente. Precio 5,89 euros .

VECTEM TRACTOPON 15% Urea crema

PVP en Primor 5,89€ Hoy en Amazon por 7,77€ – Neutrogena Crema de Pies Ultra-Hidratante , es una crema con un alto poder de reparación que actúa desde el primer día. Su fórmula es rica en glicerina, que hidrata y evita la pérdida de agua. También contiene alantoína que ayuda a regenerar la piel y consigue que se sienta más suave a la vez que proporciona alivio. Precio 8,50 euros .

Crema de Pies Ultra-Hidratante Neutrogena

Hoy en Amazon por 7,94€ PVP en Primor 8,50€ PVP en Druni 8,50€ – Healthy Feet Crema O´Keeff´s , una crema pensada para aliviar los pies extremadamente secos. Su fórmula concentrada aumenta rápidamente los niveles de hidratación a la vez que forman una capa protectora. Precio 8,94 euros .

Healthy Feet Crema para pies muy secos

PVP en Primor 8,94€ PVP en Druni 8,95€ Productos que te ayudarán a lograr tu objetivo de unos pies sin durezas Más allá de las cremas hidratantes, que como bien hemos dicho, son las grandes aliadas de los pies. También encontramos otros productos que nos pueden ser de gran ayuda, como es el caso de las taloneras, que potencian la hidratación y protegen los pies .

El truco que ya usaban nuestras abuelas de ponerse una gran dosis de crema hidratante en los pies y dormir con calcetines, es de los más efectivos. Pero en la actualidad encontramos calcetines específicos para esta función. Como estos que tienen los dedos liberados y el talón de gel, para hidratar talones y junto con la crema potencian el resultado. Precio 12,55 euros .

3 Pares Calcetines Hidratantes, Calcetines de Gel para el Talón Calcetines Abiertos

Hoy en Amazon por 12,55€ Otra opción que encontramos, son las taloneras de silicona que son súper suaves y cómodas de usar. Previenen la piel seca y el gel que contienen en su interior reducen los callos y las durezas. Así evitan también el agrietamiento y actúan como amortiguación. Precio 11,19 euros .

Lezed Taloneras Silicona Taloneras

Hoy en Amazon por 11,19€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Foto | @collagevintage

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com