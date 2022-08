Consejos para mejorar la memoria desde casa

Entornointeligente.com /

Es fácil asumir que no se posee buena memoria, pero una habilidad para recordar fuerte puede ser desarrollada con un sinnúmero de formas.

Hay algunos pequeños trucos y formas de engañar al cerebro, esto si se busca mejorar las notas en los exámenes, mantener una mejor organización de la vida o simplemente querer mejorar la memoria. Lo primero y más importante será mejorar la salud y la vitalidad del cerebro.

Si se siente que hay una memoria muy pobre, pero que no existe nada que se pueda hacer al respecto, pues sí lo hay. La mente tiene una forma excelente de adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, formando nuevas vías neuronales, mejorando las conexiones existentes y adaptándose y reaccionando a cómo se usa y afecta sus capacidades.

Algunos consejos que ayudan son:

Dormir A menudo se trata al cerebro como si no fueran parte del cuerpo, como si los hábitos saludables (o no saludables) no afectaran la forma de pensar. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad y un estilo de vida saludable mejorará los procesos de pensamiento, incluida la memoria.

Dormir es una de las actividades más importantes para la salud y hay que darle todo al descanso, que luego es necesario para funcionar al máximo. El período de tiempo dependerá de la edad, estatura, dieta, etc. Pero en general los adultos necesitan entre siete y nueve horas por noche, y los adolescentes alrededor de una más que la media.

Hay que tener en cuenta que esto debe ser sueño real, que no incluye acostarse en la cama tratando de dormir, o incluso (como algunas personas pueden pensar) sentarse viendo videos de YouTube antes de acostarse.

Tampoco se duerme del todo bien cuando se queda alguien acostado, ya que a menudo hay aspectos distractores durante la noche.

Además, es posible mantener un horario de sueño regular. Tratar de no usar televisores, tabletas, teléfonos o computadoras una hora antes de acostarte y tomar menos cafeína. Eso puede significar un hora de sueño más

Mantener al mínimo el estrés El estrés crónico destruye las células del cerebro y dañará el hipocampo, una región del cerebro involucrada en la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de los viejos. Los problemas diarios son a menudo parte del mover moderno, ya sea en la escuela, la universidad o el lugar de trabajo. Aunque se puede gestionar eficazmente cuando es reconocido por lo que es y se mantiene las responsabilidades en orden.

Hay que evitar no dejar las cosas para el último minuto. Esto puede ser un buen método de motivación, pero también ayuda a ver cómo la mente se organiza a sí misma. Preocuparse en exceso por la acción no es bueno para nadie, ni siquiera por la calidad de un trabajo.

También es necesario tomar descansos frecuentes. Una forma de administrar la carga de trabajo, algo un poco más fácil es dividirla en varias partes más pequeñas. Solo tratar de evitar usar esto como una excusa para hacer menos trabajo.

Hay que expresarse, en lugar de olvidarse de los sentimientos. Hablar con los demás sobre lo que se siente o, en su defecto, expresarse artísticamente: escribir un poema, pintar algo, escribir una canción o lo que se prefiera.

Evitar las multitareas. Ya es bastante difícil hacer una cosa bien a la vez. No hay que hacer demasiado a la vez.

Meditar Tomar algún tiempo del día para recopilar los pensamientos y lograr un poco de paz tiene evidencia médica real de éxito. Se puede comenzar con la meditación a través de una variedad de aplicaciones y libros que ahora están disponibles. Solo hay que dejar 10 minutos a un lado cada día para comenzar a usarlo.

Por último, crear expectativas reales. Incluso en el tiempo libre. No asumir demasiadas cargas, puede hacer que el cerebro calme la ansiedad y luego recordar el tiempo disponible para organizarse mejor.

