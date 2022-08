Consejos para cuidar la piel sensible – Diario 2001

Entornointeligente.com /

No todas las personas tienen el mismo tipo de piel , hay algunas que son con tendencia a grasoso, seco, mixto o normal. Pero, no es lo único en que se pueden diferencias, también están la que tienen piel sensible .

Recordamos que la piel es el principal órgano barrera del cuerpo humano y el más extenso. Las personas con súper sensibilidad presentan una superficie más débil, por lo que los agentes externos irritante penetren con mayor profundidad.

Este tipo de piel amerita mayor cuidado y más aún en aquellas personas hiper reactivas o con un grado de sensibilidad extrema.

¿Cómo reconocer si eres de piel sensible? La reacción puede variar según los elementos del medio ambiente. Sin embargo, existen algunas características claves para reconocerlas.

Hay personas cuya piel se enrojece, le pica o se hincha apenas se exponen a sustancias aparentemente inocuas como, por ejemplo, al aplicar productos cosméticos o de cuidado diario.

También pueden sufrir ante estímulos externos como el sol, el agua, temperaturas extremas o el estrés sostenido, produciendo alteraciones relevantes de la arquitectura dermatológica.

¿Cómo cuidarla? Productos de calidad Las personas con piel sensible debe tener cuidado de no usar productos piratas o de dudosa procedencia.

Busque aquellos que estén certificados y avalados científicamente por laboratorios reconocidos y que estén formulados para calmar y favorecer la epidermis, los mejores son los que son hipoalergénicos.

Limpieza de la cara Los dermatólogos recomiendan primero hacer una buena limpieza de la cara, hagan un baño corto con agua templada, solo una vez al día, para evitar la resequedad e irritación.

En relación al rosto, limpiarlo una vez por la mañana y una vez por la noche. Así mismo, sugiere utilizar una loción limpiadora suave, sin jabón ni fragancia.

Utilice exfoliantes con base de pH neutro. Solo exfolie la piel cada dos semanas para darle tiempo que se recupere.

Mantén hidratada la piel Aplica cremas hipoalergénicas una o dos veces al día, esto fortalecerá la barrera protectora de la piel.

Use protector solar Está comprobado que los protectores solares ayuda de forma positiva a la piel sensible.

Compre aquellas que tiene alto factor de protección solar (SPF) los más recomendados son los de 25 SPF en adelante.

Debe aplicarse en la mañana, al mediodía y cerca de las 4 de la tarde, sobre todo si posterior a esa hora se está expuestos a fuentes lumínicas como la pantalla del teléfono, computador u otras.

Visita la sección: Zona3D

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com