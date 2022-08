Consejos para cuidar el pelo durante los meses de otoño y que no deje de estar nutrido y brillante

Entornointeligente.com /

Ya estamos en la recta final del verano y el cambio de estación está ahí, esperándonos. Tras el verano, el pelo está más debilitado por el sol o el salitre , por eso es importante repararlo cuanto antes con productos adecuados . Pero si a esto le sumamos la climatología del otoño , como el viento o la humedad, e incluso la pérdida de cabello típica de esta época, conocida como caída estacional , entonces lo más seguro es que necesitemos cuidados específicos e intensivos para cuidar el pelo durante estos meses.

En Trendencias Estas son todas las tendencias de uñas para el próximo otoño: colores, nail art e incluso la técnica del momento (la manicura en seco) Reparar y nutrir Lo primero que nos alarma y que deseamos «corregir», es la deshidratación del cabello. Esa pérdida de nutrición y brillo, que en parte se debe a los cambios de temperatura, y que hace que el pelo se vea seco, quebradizo y opaco, tiene la solución en incorporar productos que aporten nutrición y reparación .

En una perfecta rutina de cuidado, no puden faltar champús hidratantes , que sean suaves y no contengan ingredientes como sulfatos , porque su capacidad de arrastre es muy alta y entonces también eliminaremos los aceites buenos del cabello . Solo se aconseja un champú de arrastre (y sin siliconas) en el caso de que necesitemos «resetear» por completo el cabello de residuos que se van acumulando, y no dejan que penetren bien otros productos como aceites o mascarillas.

Por eso, una vez tenemos preparado el cabello para recibir los tratamientos, lo mejor es apostar por productos ricos en nutrientes , como las mascarillas súper nutritivas , aceites e incluso acondicionadores sin aclarado .

– Garnier Fructis Hair Food Mascarilla Capilar 3 en 1 – Papaya Reparadora para Pelo Dañado , es una mascarilla reparadora que nutre en profundidad hasta las puntas. Está enriquecida con aceites vegetales y extracto de papayas, ideal para nutrir en profundidad, reparar y devolverle al pelo su luminosidad. Precio 4,37 euros .

Hair Food Mascarilla Capilar 3 en 1 – Papaya Reparadora para Pelo Dañado

PVP en Lookfantastic 3,95€ PVP en Primor 4,37€ PVP en Druni 4,99€ – Aceite Capilar Reparador N7 Bonding Oil Olaplex, es un aceite capilar ultra concentrado, de textura ligera que no apelmaza. Logra reparar, fortalecer e hidratar el cabello, además de reparar los enlaces de disulfuro rotos. Precio 18,53 euros .

Aceite Capilar Reparador N7 Bonding Oil Olaplex

PVP en Primor 18,53€ PVP en Druni 20,99€ Hoy en Amazon por 18,53€ – Gyada Crema Leggera Leave-In Ricci , crema ligera, sin aclarado, a base de ingredientes de acción reestructurante, ideal para devolver la suavidad y elasticidad a los cabellos secos, encrespados y quebradizos. Contiene un complejo de proteínas vegetales hidrolizadas, obtenidas a partir de arroz, guisantes y legumbres. Precio 18,99 euros .

Crema Leggera Leave-In Ricci Gyada

PVP en Druni 18,99€ El cuero cabelludo Saber cuidar el cuero cabelludo también es vital para lucir un buen cabello . Cuando llega el otoño y van bajando las temperaturas, la piel del cuero cabelludo se seca mucho más y se descama. Un producto que viene fenomal para cuidar y tratar esta parte del cuerpo, son los exfoliantes capilares , que además de purificar, calmar e hidratar el cuero cabelludo, también son fabulosos para aportar volumen . Limpian tan bien la raíz y refrescan tanto el pelo, que consiguen levantarlo un montón y el resultado es ultra voluminoso.

– Christophe Robin Exfoliante Purificador con Sal Marina , este famoso exfoliante es un best seller de la firma. Cuenta con una fórmula híbrida que combina dos potentes ingredientes para calmar incluso los cueros cabelludos más sensibles. Elimina las impurezas y equilibra el cuero cabelludo a la vez que calma y alivia el picor. Precio 13,95 euros .

Christophe Robin Exfoliante Purificador con Sal Marina

PVP en Lookfantastic 13,95€ Hoy en Amazon por 24,99€ El cepillo de pelo también es importante Algo bastante habitual durante el otoño y el invierno, es que los cabellos por lo general se enredan bastante más. Especialmente los cabellos finos , que sufren muchísimo el tema de los nudos. Por este motivo, nos parece de gran importancia invertir en un buen cepillo desenredante , que nos facilite la tarea, que no nos de tirones y por supuesto, cuide el pelo sin producir roturas.

– Tangle Teezer Original Tropinaca Green , sin duda uno de los mejores cepillos antienredos. Elimina los nudos, previene roturas y daños gracias a su tecnología única de púas de dos longitudes: las púas largas desenredan y las púas cortas suavizan la cutícula del cabello para lograr un cabello más saludable y brillante. Precio 10,25 euros .

TANGLE TEEZER Original Tropinaca Green

PVP en Primor 10,25€ PVP en Lookfantastic 14,95€ Mejor agua templada Sabemos que es difícil resistirse a una ducha calentita, y más en otoño, pero en cuanto al cabello se refiere, es mucho mejor que lo hagamos con agua templada . El agua caliente aumenta la porosidad de las fibras capilares, daña la cutícula y se traduce en un pelo seco y debilitado. Además, el agua caliente ayuda a eliminar los aceites naturales del pelo que se encargan de nutrirlo. Así que, podemos reservar el agua caliente de manera puntual para los cabellos más grasos que necesitan junto a un champú, eliminar el exceso de sebo . Pero como os decimos, solo de vez en cuando, ya que no queremos dañar el pelo ni tampoco un efecto rebote de la grasa.

– Apivita Champú Equilibrante , es perfecto para regular la raíz grasa y cuidar las puntas secas. Contiene ortiga, pomelo y propóleo para una melena fresca y elástica, además de aportar volumen. Precio 9,77 euros .

Champú Equilbrante Raíz Grasa y Puntas Secas Apivita

PVP en Primor 9,77€ Hoy en Amazon por 15,90€ Reduce el uso de herramientas de calor Como ya sabemos, las herramientas de calor como planchas o secadores, no son grandes aliados a la hora de mantener un cabello sano , pero no por ello debemos renunciar a lucir unas ondas maravillosas o una melena voluminosa a golpe de brushing . Eso sí, mejor que no abusemos y cuando las tengamos que utilizar, mucho mejor si lo hacemos con algún producto protector del cabello.

– Got2b Spray Guardian Angel , con una protección de hasta 220 grados, el cabello puede soportar el calor de planchas planas, rizadores y secadores de pelo. Además este spray añade un extra de brillo. Precio 1,99 euros .

Guardian Angel Protector del Calor

PVP en Primor 1,99€ PVP en Druni 1,99€ Por otro lado, en la actulidad también encontramos muchísimos gadgets con tecnología inteligente , que adaptan el calor de la herramienta según el tipo de pelo que se tenga o las necesidades. Algo que ayudará muchísimo a mantener un cabello sano y bonito.

– Platinum+ Styler Negra , estas planchas inteligentes detectan las necesidades de tu pelo y «analizan»el grosos del cabello o el tamaño de la sección para mantener siempre una temperatura optima. Sus resultados potencian el color y aporta mucho más brillo. Además su barril redondeado permite crear rizos u ondas. Precio 252 euros .

ghd platinum+ – Plancha de pelo profesional, tecnología ultra-zone

