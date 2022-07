Consejos para conseguir préstamos estando reportado negativamente en una central de riesgo

Entornointeligente.com /

En ese sentido, el obtener financiamiento es una de las principales vías para hacer crecer y expandir sus emprendimientos a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, a veces, por algunas razones no se ha logrado cumplir a tiempo con el pago de un crédito, lo cual no solo afecta el historial crediticio del emprendedor, sino que también limita la oportunidad de que pueda conseguir capital para invertir y sacar adelante su negocio. También puedes leer: Fiestas Patrias: aprovecha el feriado largo para ordenar y administrar mejor tu dinero Teniendo en cuenta ello, Rebajatuscuentas.com, asesor financiero que otorga préstamos con garantía hipotecaria, comparte cuatro consejos para conseguir un préstamo aun estando en una central de riesgo: 1. Consolida tus deudas. Si cuenta con más de dos préstamos y su presupuesto no cubre el monto de pago mensual de cada uno de ellos, podría realizar una consolidación de deudas, la cual puede involucrar un crédito con garantía con un plazo más largo y a menor tasa, que le brinde una mayor liquidez mensual. De esta manera, solo abonará mensualmente a una entidad financiera y podrá solicitar más adelante otro préstamo para su negocio, mientras regulariza su situación. 2. Garantía hipotecaria. Si una entidad financiera se niega a otorgarle un préstamo por estar reportado en una central de riesgo y cuenta con otros ingresos que le es difícil sustentar poniendo en duda su capacidad de pago, Rebajatuscuentas.com brinda una segunda oportunidad a través de un crédito con una garantía hipotecaria, que le permitirá obtener un préstamo de mayor valor, una tasa de interés menor y que puede pagar hasta en 10 años. 3. Prestamistas. Evite caer en los falsos prestamistas que, además de cobrarle altos intereses ponen en riesgo su integridad física y también la de su negocio. Hoy en día, no solo los bancos brindan préstamos, existen financieras formales que pueden otorgarle un crédito seguro. Tómese un tiempo para evaluar los requisitos que solicitan y los beneficios que brinda cada una de ellas de acuerdo a sus necesidades. 4. Reinsertarse al sistema financiero. Luego que adquiera el préstamo que necesitaba para su emprendimiento, priorice cancelar todos los compromisos que tiene adeudados. De esta manera irá mejorando su score crediticio y se reinsertará progresivamente al sistema financiero, que más adelante, volverá a generarle nuevas oportunidades financieras para seguir implementando y desarrollando su negocio. Más en Andina: ?? ¿Cuál es el tipo de departamento con mayor demanda de alquileres en el Perú? Esto revela experto: ?? https://t.co/zaIHuKocIx pic.twitter.com/jyeKm4ZeD0

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 29, 2022 (FIN) NDP/VLA GRM Publicado: 29/7/2022 Noticias Relacionadas Conoce consejos claves para no ser víctima de la ciberdelincuencia ¡Atención emprendedor! Conoce cómo perder el miedo y empezar con éxito Finanzas personales: ¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio? Fiestas Patrias: seis recomendaciones para usar gratificación de modo seguro Conoce fraudes más comunes con tarjetas de crédito y cómo evitarlos

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com