Consejos para afrontar una ola de calor sin aire acondicionado

Poner hielos frente a un ventilador o poner las cortinas son algunas medidas muy efectivas, especialmente para aquellos que no disponen de aire acondicionado en casa.

MIAMI, EEUU — Está siendo uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. El aire acondicionado parece ser el mejor aliado para sofocar las altas temperaturas de estos días. Pero no todos pueden disfrutar de ello. Así lo explica Laura Mejía, experta en estilo y vida en declaraciones a la Voz de América , aludiendo a que muchas personas, ante los altos precios, no tienen margen económico para permitirse adquirir un dispositivo de estos o simplemente mantenerlo prendido debido al alto coste de energía.

«Estamos en un momento de inflación gravísima. Hay gente que sencillamente no quiere gastarse esa plata extra prendiendo el aire acondicionado y también hay gente que no tiene aire acondicionado en sus casas», comenta.

0:00 0:01:34 0:00 Descargar 128 kbps | mp3 64 kbps | mp3 Pop-out player Por suerte hay solución para eso. Algunos expertos recomiendan por ejemplo mantener prendas en el frigorífico y así lograr una sensación de más frescura. El ingenio de algunos también los lleva a colocar algunos hielos frente a un ventilador y es que esa es una excelente fórmula para hacer más llevadero un verano sin aire acondicionado ya que, de esta manera, se consigue que el aire que produce el ventilador salga mucho más fresco.

«La verdad que ha sido una solución que me ha salvado la vida este verano. Sobre todo cuando no tenemos aire acondicionado ese hielo ayuda a que ese aire salga más fresquito cuando el ventilador está haciendo su trabajo, así que te lo recomiendo», explica Franchesca Guim, otra experta consultada por la VOA , sobre algunos de los trucos que utiliza para ahorrar energía en su casa de Miami, Florida.

Pero no es la única medida que ha tomado al respecto. Abrir los toldos o cerrar las cortinas para que no entre el sol es una buena solución para que la casa no se caliente y, en cierta manera, mantener una temperatura mucho más templada durante más tiempo.

«Este truco es muy básico pero es muy bueno para mantener el área fresca, es clave porque si el sol pega muy fuerte entonces no estás combatiendo el calor, estás compitiendo con él», agrega Guim.

Lo importante, sobre todo, es no bajar la guardia frente a las altas temperaturas. Especialmente porque pueden afectar negativamente a nuestra salud.

«Porque si el calor nos toma ventaja puede haber graves problemas de deshidratación y ya tu cuerpo puede sentirse afectado», argumenta Mejía Cruz.

Los científicos climáticos alertan que las olas de calor podrían ser algo habitual debido al calentamiento global y al cambio climático. Así que no quedará más remedio que cambiar algunos hábitos.

