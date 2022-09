Consejos de estilo para elegir el perfecto botín de plataforma

Entornointeligente.com /

Si eres del team «alturas», pero pasas de subirte a unos stilettos , seguramente seas amante de las plataformas. En versión XXL y en forma de botín, mejor que mejor. Este tipo de calzado nos permite vernos más esbeltas, sumar rollazo a nuestro outfit y es apto para (casi) cualquier estación del año.

Los botines son nuestros zapatos top para crear looks de entretiempo , que está al caer. Eso sí, si te propones añadir un nuevo diseño a tu colección, no todos los modelos sirven si quieres ganar con tu apuesta. Así que puedes tomar nota de estos consejos para elegir sobre seguro.

Un vistazo a… Tendencias-ss-2021 La caña, en función de tu altura Vamos a ser sinceras, ser alta o bajita (o tener las piernas más largas o más cortas) juega un papel fundamental para escoger unos botines. Si eres bajita, mejor opta por botines de caña baja, que corten en el tobillo . De este modo, ganarás altura a nivel visual. Por otro lado, si eres alta, puedes jugar con una caña un poco más alta, sin que llegue a ser una bota, of course .

La altura y la forma de la plataforma, también Al igual que ocurre con la caña, nuestra altura también puede influir en la elección de la altura y la forma de la plataforma. Sí, no todas son iguales. Las plataformas planas son geniales para las que no sepan caminar con el pie empinado , mientras que las opciones con desnivel son una buena opción para las que estén acostumbradas a andar con tacones.

Respecto a la altura, si eres bajita y quieres sumar centímetros, quédate con una plataforma XXL . Por otro lado, si eres alta y no buscas parecerlo más, puedes optar por diseños con una plataforma más discreta. En realidad, va al gusto de la consumidora.

En Trendencias Seis formas distintas de apostar por los clásicos botines chelsea (y además rebajadas) Los botines negros o camel combinan con todo Otro consejo de estilo se centra en la elección del color. Si buscas un modelo todoterreno que no te vuelva «loca», mejor opta por tonos fáciles de combinar como el negro o el camel. En general, los tonos marrones o grises en todas sus vertientes también forman parte de este club .

El calzado claro se mancha al mirarlo La vida tan ajetreada que llevamos nos conduce a vestir el mismo calzado durante toda la jornada y a pasear por zonas de la ciudad que quizás no estén tan limpias como deseamos.

De este modo, es importante tener esto en cuenta: los diseños en beige o blanco se suelen marchan con facilidad, así que no son los más recomendables si vas a lucirlos 24/7 o si no vas a poder dedicar tiempo a limpiarlos cada vez que te los pongas.

En Trendencias Botines de entretiempo: 11 looks que demuestran que funcionan según el street style de París o Nueva York Made in Spain siempre suma puntos Nunca nos cansamos de decir que el sello » made in Spain » es un extra cuando queremos elegir un nuevo calzado para nuestra colección . Firmas como Bryan Stepwise , About Arianne , Wonders , Jimenas , The Are , Antonia’s , Victoria , Vidorreta , Unisa o Mibo son algunas firmas que están en nuestro radar.

En Trendencias Marcas de zapatos hechos en España que nos atraen por su calidad, precio y diseño Fotos | Imaxtree

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com