Consejo Ministerio Público pide suspender fiscal de Cristo Rey, lo acusan de corrupción

Santo Domingo.- El Consejo del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Inspectoría del Ministerio Público, apoderó de dos querellas contra el Fiscal Barrial de Cristo Rey, Gerinaldo Contreras, acusado de abuso de autoridad, amenaza y violencia contra un empresario y un abogado.

En las querellas presentadas contra el fiscal Gerinaldo Contreras, por el empresario Rodolfo Aurelio Minaya Rancier, Propietario Residente, Director del Plan Maestro de la Junta de Vecinos Isabel Villas y Francisco Manuel Lazala, También propietario y residente que a su vez es el secretario general de la de la directiva legal de la Referida Junta de Vecinos.

Ambos cuentan con el apoyo de propietarios con más de 380 títulos de propiedad del residencial Isabel Villas y Marinas.

Ambos solicitan que dicho fiscal de Cristo Rey, sea separado de sus funciones hasta tanto el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República culmine la investigación del caso.

De acuerdo a las querellas presentadas a través de los abogados Francisco Manuel Lazala, Emil Chain de los Santos, Hansel Durán Pérez, Fernando Gutiérrez Figuereo y, Henry Gómez Rosa, Leuris Adames, el fiscal Contreras ha cometido el grave ilícito de actuar ilegalmente al estar previamente recusado de manera formal por la Administradora Judicial de dicha junta.

También por intervenir con violencia en el residencial Isabel Villas y Marinas, ubicado en Cuesta Hermosa III, en Arroyo Hondo, e intentar darle un golpe de estado a la Administradora Judicial quien fue designada mediante sentencias de varios tribunales de la República Dominicana.

Es decir, que dicho fiscal está chocando de frente con el sistema judicial dominicano intentando poner dictatoríamente a una directiva ilegal y, así bloquear la auditoría forense donde se examina fraudes por más de 250 millones de pesos cometidos por un grupito que ha sucumbido en la justicia y que busca desesperadamente garantizar su impunidad.

El fiscal está acusado de violar los artículos que penalizan el abuso de la autoridad legalmente establecida por los tribunales de la República, sancionados por los artículos 184, 186, 188, y 191 del Código Penal.

Según el expediente depositado el pasado lunes 15 de agosto, el 19 de Julio de este año, el señor Minaya fue citado por ante el despacho del Fiscal Contreras Coordinador de la Fiscalía Barrial de Cristo Rey, por una denuncia interpuesta por la señora Circe Yadira Issa Job, en contra del señor Minaya.

Sorpresivamente en apenas 72 horas después (22 de Julio del 2022) ya el fiscal tenía una orden de apresamiento en base a otras supuesta querella contra Minaya Rancier, interpuesta por los señores Jaime de la Rosa, Maribel Villalona, Miguelina Coronado, Circe Yadira Issa Job que precisamente forman parte del grupito al cual el fiscal Contreras le quiere garantizar su impunidad respecto a los multimillonarios saqueos de que ha sido víctima la Junta de Vecinos Isabel Villas.

Suponen los querellantes que al no conocer dichas querellas el juez coordinador del juzgado de instrucción violo los derechos constitucionales del empresario Minaya Rancier, al emitir una orden arresto corrompiendo los debidos procedimientos, establecidos en el sistema judicial Dominicano.

Explican los abogados que el fiscal Contreras, notificó otra vista la cual se realizaría el día 9 del mes de agosto, para la cual, el señor Minaya Rancier, no pudo asistir por que se encuentra fuera del país, haciéndose representar por sus abogados teniendo el fiscal conocimiento de que no se encontraba en el país ya que se dejó formalmente establecido en la vista anterior.

Precisan que el día 8 de agosto fue presentada formalmente la recusación por ante el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a los fines de que el mismo sea sustituido por entender que este está completamente inclinado hacia los denunciantes, actitud que demostró el día de la última vista, el 9 de agosto 2022, donde el licenciado Contreras, se pronunció de manera beligerante, difamatoria e injuriosa en contra Minaya Rancier.

«Ante su histérica parcialidad el fiscal Contreras, también manifestó que él se iba a dirigir a las 8:00 de la noche del día 10 de agosto 2022, al Residencial Isabel Villas y Marinas, para supuestamente escuchar las inquietudes de la comunidad, donde seria acompañando por el doctor Ricardo Ayanes como representante del Ayuntamiento del Distrito Nacional, quien había promovido junto a él dicha convocatoria, la cual tampoco le fue notificada a las autoridades del residencial, llámese la administradora judicial, designada mediante ordenanzas judiciales, ya que Gerinaldo lo reitero in voce advirtiendo de manera amenazante que a dicha reunión no debían participar ni Rodolfo Aurelio Minaya Rancier, como tampoco Francisco Manuel Lazala (el cual no se encuentra en el país), ni Francisco Manuel Lazala, decretando dictatorialmente que la presencia de ambos aumentaría el caos en dicha reunión convocada como ya sabemos de manera ilegal. Y arguyendo que esto «Interferiría con su objetivo y que supuestamente violentaría las normas de convivencia de dicho sector».

Indicaron que extrañamente el 22 de julio del año 2022, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional emitió la orden judicial de arresto número 0229-JULIO-2022, en contra del señor Rodolfo Minaya Rancier.

La orden de arresto antes señalada se hace a solicitud del Gerinaldo Contreras, Procurador Fiscal ante la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey, bajo el alegato de que estaba siendo investigado de una supuesta violación a las disposiciones de los artículos 305, 306 y 309-I del Código Penal Dominicano, en perjuicio de las supuestas víctimas Cirse Yadira Isa Job, Miguelina Adelaida Mercedes Coronado, Maribel Maritza Villalona Núñez y Jaime Manuel de la Rosa, cosa que es totalmente falsa.

Los abogados sostienen que llama poderosamente la atención, la solicitud de arresto realizada por el Magistrado Gerinaldo Contreras, sin nunca haber citado Rodolfo Minaya Rancier, para que respondiera ante las supuestas denuncias o conocer de vista conciliatoria.

