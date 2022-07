Consejo Directivo de Sunedu advierte que calidad universitaria se encuentra bajo amenaza

Entornointeligente.com /

Indicó que la Sunedu ha expuesto argumentos técnicos y legales sobre el retroceso que significa este cambio normativo en la calidad del sistema de educación superior universitaria y que el proceso de reforma universitaria ha cumplido recientemente 8 años, constituyéndose como una de las pocas políticas públicas consolidadas de los últimos tiempos. Condiciones Básicas de Calidad Manifestó que la reforma universitaria, a pesar de sus pocos años de vigencia, ha obtenido logros tangibles, el mayor de los cuales es haber alcanzado un sistema de educación superior que hoy cumple con Condiciones Básicas de Calidad, eliminando del país a universidades que no cumplían con su labor de formación. Este proceso benefició a más de un millón 100 mil estudiantes que actualmente cuenta con más profesores a tiempo completo y con mayor preparación, con más docentes dedicados a la investigación y con una mayor presencia de universidades peruanas en los rankings internacionales. Puede leer también: Sunedu: el futuro de la reforma universitaria tras insistencia aprobada en Congreso Además, la ley estableció las defensorías universitarias, las cuales actualmente velan por los derechos de los estudiantes. Todos estos logros son resultado del trabajo de cada una de las comunidades universitarias que lograron el licenciamiento. Refirió que los ataques a la institución han sido constantes por parte de algunos detractores de la reforma, los cuales fueron de corte político y basados en falsedades, dejando de lado en la discusión, los verdaderos alcances de la contrarreforma apenas aprobada. No se podrá licenciar programas «Los promotores y defensores de dicha norma aseguran que la Sunedu aún tiene la facultad de licenciar universidades, sin mencionar que esta norma retira expresamente la potestad de licenciar programas como el de medicina, proceso actualmente en curso y que, a la fecha, ya ha beneficiado a 10 programas y a más de 9.000 estudiantes». alertó el Consejo Directivo. Adelantó que los próximos procesos de licenciamiento de programas eran los de ingeniería y educación. «Se había decidido por estas carreras debido al impacto directo que tienen en la población, para así poder garantizar la formación de calidad de los futuros médicos, ingenieros y profesores, siendo esta una tarea urgente para el desarrollo del país y el cierre de brechas». Puede leer también: Congreso: declaran de interés nacional creación de universidades públicas y filiales Indicó además que la aprobación de este dictamen ha retirado de manera expresa la posibilidad de actualizar y modificar las Condiciones Básicas de Calidad, poniéndose en riesgo la revisión continua que se requiere en la formación de profesionales. Presupuesto en peligro Igualmente, ha eliminado la rectoría del Ministerio de Educación en la política de calidad de la educación superior, lo que atenta directamente contra las universidades públicas quienes durante los últimos años estuvieron recibiendo presupuesto adicional para lograr el licenciamiento y así asegurar la adecuación tanto de las sedes autorizadas como de sus filiales, favoreciendo a estudiantes de todas las regiones del país. Advirtió que la presencia de representantes de universidades en el Consejo Directivo de la Sunedu le restaría el carácter técnico y autónomo a la institución, pues no se han contemplado las garantías necesarias para la elección de sus futuros miembros. «De esa manera, se expone a la institución a que pueda responder a intereses políticos o económicos, a diferencia de lo que acontece actualmente, donde el actual Consejo Directivo está integrado por reconocidos profesionales independientes con experiencia en docencia universitaria e investigación». Puede leer también: Congreso: pleno aprueba por insistencia ley que modifica consejo directivo de Sunedu El Consejo Directivo de la Sunedu exhortó a las universidades públicas y privadas, UNESCO, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Educación, a las y los estudiantes organizados e instituciones de la sociedad civil que mostraron su oposición a esta contrarreforma a mantenerse en vigilantes a fin de garantizar el derecho a la educación universitaria de calidad de cientos de miles de estudiantes peruanos. Firman el comunicado el Dr. Oswaldo Zegarra Rojas, presidente de la Sunedu, Dr. Waldo Mendoza Bellido, vicepresidente, Dr. Víctor Peña Rodríguez, Dr. Aurelio Ochoa Alencastre, Dr. Luis Huicho Oriundo, el Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo y el Dr. Benjamín Marticorena Castillo. Más en Andina: Más de un millón de jóvenes estudia en universidades que cumplen condiciones de calidad https://t.co/usdapFeiYk La @SuneduPeru cumple 8 años con reformas que han permitido que más profesores trabajen a tiempo completo pic.twitter.com/8qs7Oe9fzv

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 8, 2022 (FIN) NDP/KGR Publicado: 16/7/2022

