Consejo de Ministros acuerda que uso de mascarillas en colegios será opcional

El titular del Minedu explicó que esta decisión fue tomada de manera unánime en el Consejo de Ministros y entrará en vigencia en toda la educación básica regular después de la publicación del respectivo Decreto Supremo, el cual saldría mañana viernes. «Se ha tomado la decisión de que el uso de mascarilla en las aulas, para los estudiantes, tendrá carácter optativo o facultativo. Es decir que los estudiantes que, conjuntamente con sus padres, hayan tomado la decisión de no usar, simplemente no van a hacer uso de las mascarillas», señaló en TV Perú. Recordó que el uso facultativo de la mascarilla ya se aplicaba en espacios al aire libre, como los patios de los centros educativos, y dijo ahora esta opción se extiende a las aulas en horarios de clases. «Estamos dando un gran paso a efectos de volver a la normalidad y que permita que los niños tengan un situación más adecuada en sus clases, de fácil comunicación y una socialización mayor, lo cual redundará en sus aprendizajes». Puedes leer: Experto dice que retiro de mascarilla debe ser decisión familiar según grado de vacunación En el caso de los docentes, el gabinete ministerial aprobó que continúen usando las mascarillas de manera obligatoria durante su labor pedagógica, al ser un grupo más vulnerable a la infección pese a tener mayores índices de inmunización contra el covid-19. Serna subrayó que su sector ha sostenido reuniones previas con el equipo técnico del Ministerio de Salud para ver este tema y recordó también que diversos artículos hacen un análisis científico del daño emocional y de las restricciones al aprendizaje escolar que generan las mascarillas. «Hubo reuniones previas con equipo técnico del Minsa y es el Minsa el que ha planteado el protocolo que nosotros, como Educación, estamos comunicando. Será materia de emisión de una norma complementaria para precisar protocolos y ratificar las medidas de seguridad en los colegios», añadió. Consultado sobre cómo se fiscalizará que los niños respeten la decisión que han adoptado en sus hogares , el ministro dijo que las aulas son más disciplinadas y ordenadas que otros espacios donde la gente se aglomera sin orden y que el rol del docente ha sido importante desde el retorno a la presencialidad. «En los colegios la organización ha madurado enormemente. El director y los maestros asumen la responsabilidad, hay un protocolo de cómo actuar cuando hay un caso. Pese a sus dificultades, la escuela se organiza y se alerta con facilidad. Las estadísticas señalan que el nivel de contagio de niños y jóvenes en edad escolar ha sido menor y no ha habido una convalecencia crítica». Más en Andina: Informe plantea medidas para mejorar la cobertura de la vacunación contra la covid-19 ?? https://t.co/3nwWfXp1mp ?? Experto en salud pública Arturo Granados alerta que en Perú hay 3 millones de personas totalmente desprotegidas. pic.twitter.com/Xrf4CBZIoo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 25, 2022 (FIN) RRC Publicado: 25/8/2022

