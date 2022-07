Consejeros y ex consejeros del INDH lamentan que Presidente no se haya reunido con Micco ni con el organismo

Entornointeligente.com /

Cristián Pertuzé, actual consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) , confirmó que el organismo no ha podido concretar una reunión con el Presidente Gabriel Boric , a pesar de que el encuentro se solicitó el 18 de enero pasado. Pertuzé precisó que aunque hasta la fecha no ha habido respuesta, hace unas tres semanas la ministra de Justicia, Marcela Ríos, hizo llegar una invitación protocolar al Consejo, encuentro que no se materializó por problemas de agenda de todos los involucrados. Sin embargo, según el consejero Yerko Ljubetic, la reunión no se pudo hacer porque «el ex director y la mayoría de los que lo apoyaban se negaron». Por su parte, los ex consejeros Branislav Marelic y Eduardo Saffirio también lamentaron «que la Presidencia no haya recibido al Consejo del instituto en una reunión (…) el INDH es el órgano estatal que se debe oír para mejorar la calidad de la protección de los derechos humanos en Chile «, dijeron.

