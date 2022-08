Conozca todos los detalles de la nueva boda de Jennifer López y Ben Affleck

Entornointeligente.com /

Un mes después de que Jennifer López y Ben Affleck se casaran en una íntima boda en una capilla de Las Vegas, la famosa pareja volvió a pasar por el altar, esta vez rodeada de amigos, familiares y otras estrellas para una celebración mucho más elaborada en Georgia, dijo el domingo a The Associated Press una persona cercana a la pareja que no estaba autorizada a hablar públicamente.

La boda se celebró el sábado en la casa de Affleck en las afueras de Savannah, Georgia, con todos sus hijos presentes en los procedimientos, según la revista People.

Matt Damon y su esposa Luciana, el cineasta Kevin Smith y su esposa Jennifer, y el actor Jason Mewes y su esposa Jordan Monsanto asistieron a la boda, informó People.

Los invitados siguieron un código de vestimenta totalmente blanco. «Esto es lo más formal que he vestido desde mi primera comunión cuando tenía 7 años», bromeó Smith en Twitter junto a una foto con los invitados.

La pareja se conoció en 2002 en el rodaje de la comedia romántica «Gigli», cuando López aún estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cris Judd. Aunque la película fracasó en la taquilla, entre López y Affleck saltaron chispas. La pareja hizo pública su relación poco después del divorcio de López con Judd.

«Bennifer» arrasó en la cultura pop a principios de los años ochenta. La poderosa pareja de Hollywood se comprometió en noviembre de 2002, pero la rodilla doblada no terminó en un feliz para siempre. López y Affleck pusieron fin a su compromiso en 2004, achacando el fin de su relación a toda la atención mediática.

Se reconciliaron el año pasado, tras la ruptura de López con la ex estrella del béisbol Alex Rodríguez en abril de 2021, y se hicieron oficiales en Instagram en julio de 2021, cuando López publicó una foto de ella besando a Affleck mientras celebraba su 52 cumpleaños. López anunció su compromiso este mes de abril con un vídeo compartido en su boletín de noticias para fans de JLo.

El vídeo mostraba a López admirando el anillo y susurrando: «Eres perfecto». Affleck le propuso matrimonio con un anillo con dos diamantes más pequeños a cada lado de un gran diamante verde en el centro, un tono diferente del diamante rosa con el que le propuso matrimonio la primera vez, hace casi 20 años.

El mes pasado, los dos se casaron a última hora de la noche del 16 de julio en la capilla A Little White Wedding de Las Vegas, Nevada. López confirmó al día siguiente, a través de su boletín de noticias para fans On the JLo, que ambos se habían casado, y compartió fotos, vídeos y detalles de la gran noche. «Lo hicimos», escribió. «El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia».

Los documentos judiciales revelaron que López, de 52 años, y Affleck, de 49, recibieron una licencia de matrimonio ese día en el condado de Clark, Nevada, informó The Associated Press. TMZ fue el primero en informar de la noticia. La presentación mostró los planes de López para tomar el nombre de Jennifer Affleck.

«Anoche volamos a Las Vegas, hicimos cola para la licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas», continuó López. «Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija; todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declaráramos nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio.»

López añade que «apenas llegaron» a la capilla de la boda a medianoche, pero que «amablemente» permanecieron abiertos hasta tarde y permitieron a la pareja «hacerse fotos en un Cadillac rosa descapotable, evidentemente utilizado en su día por el mismísimo rey (pero si queríamos que apareciera el mismísimo Elvis, eso costaba más y estaba en la cama).»

Aunque la primera boda no fue la ceremonia glamurosa y exagerada que los fans esperarían de Bennifer, López dijo que fue «la mejor boda posible que podríamos haber imaginado.»

«Tenían razón cuando decían: ‘todo lo que necesitas es amor'», concluyó López en su boletín. «Estamos tan agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. … El amor es algo grandioso, tal vez la mejor de las cosas – y vale la pena esperar».

El cantante se despidió «con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck«.

