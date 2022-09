Conozca los tiempos del sexo

Entornointeligente.com /

Una de las últimas investigaciones que generó revuelo en el mundo de la sexología es una publicada por la Universidad Estatal de Pennsylvania, Estados Unidos, donde un grupo de 50 profesionales del área de la salud y ciencias sociales, definió la calidad de una relación sexual acorde a los minutos de penetración, para erradicar la idea de que una pareja necesita mucho tiempo para sentirse a gusto.

El autor principal del artículo y profesor de psicología de la misma casa de estudios, Eric Corty, señala que «un gran porcentaje de hombres y mujeres afirman querer que su actividad sexual dure 30 minutos o más. Esta idea es propicia para la decepción y el descontento, y con este estudio, esperamos disipar algunas fantasías y alentar a las personas con datos realistas sobre lo que es un acto sexual aceptable».

Así, el estudio concluyó que: de 1 a 2 minutos el coito era «demasiado corto»;

de 3 a 7 minutos, «adecuado;

de 7 a 13 minutos, «deseable;

13 a 30 minutos, «demasiado largo».

Una visión parecida tiene la psicóloga especialista en sexualidad y fundadora de Buildlove.cl, Nerea de Ugarte, quien asegura que la sociedad y los medios «meten en la cabeza una idea de sexualidad que no es verdad».

«En algunos casos se cree que una buena relación sexual debe durar 30 minutos». Según la especialista, esto podría ser más perjudicial para los hombres ya que cuando se alarga mucho una relación sexual, y tienen problemas para mantener la erección, ellos se cuestionan un posible padecimiento de disfunción eréctil, cuando en muchos casos no es así.

La experta hace una distinción en la variable de duración de una relación sexual. «Hay un tremendo tiempo antes de la penetración que también es parte de una relación sexual», indica.

Tener sexo no se trata de batir récords Algunos hombres piensan que para satisfacer y hacer feliz a una mujer deben superar el tiempo de penetración de la anterior relación sexual. Desde ese punto de vista, Corty plantea que «puede ser psicológicamente perjudicial tratar de llegar a una meta que no es razonable. El sexo consiste en mantener un intimidad con alguien, y no en intentar establecer un récord». reseñó eme en su página web

