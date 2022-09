Conozca las aerolíneas que comenzarán a volar entre Colombia y Venezuela

Entornointeligente.com /

Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela están llegando a su punto de normalización con la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia colombiana. ambos gobiernos han anunciado que las fronteras se abrirán formalmente el 26 de septiembre, y con esto el restablecimiento de las conexiones aéreas entre ambos países.

Las aerolíneas Wingo, Avianca, Conviasa y Avior están autorizadas para operar vuelos de pasajeros además de Latam para el mercado de carga aérea. Adicionalmente está en revisión por permiso para operar Laser de Venezuela y Ultra de Colombia según había adelantado el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. En total serían siete las aerolíneas que estarían conectando en distintas rutas el mercado de Colombia con Venezuela.

En el caso de Wingo , se reiniciarán los vuelos en la ruta Bogotá – Caracas el próximo 4 de octubre y además estarán abriendo una nueva ruta entre Medellín y Caracas a partir del 18 de octubre. En un comunicado informaron que espera inaugurar otra ruta adicional desde Bogotá hacia Valencia en noviembre próximo.

«Celebramos la reapertura de cielos entre Colombia y Venezuela y nos comprometemos con ser un operador aéreo relevante en dicho mercado. Vamos a iniciar la operación entre Bogotá y Caracas con la misma capacidad que teníamos previo a la pandemia. Dispondremos de la capacidad que el mercado nos demande, pues sabemos que es una conexión aérea esencial y necesaria al conectar dos países hermanos.» expresó Eduardo Lombana, presidente ejecutivo de Wingo. La aerolínea ya oferta la ruta en $104 dólares por trayecto.

Avianca tramitó este año antes del restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas, permiso para operar vuelos regulares entre Bogotá y Caracas ida y vuelta por 7 frecuencias a la semana.

«Desde Avianca, recibimos con mucho optimismo las noticias relacionadas con la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela desde el 26 de septiembre», dijo Felipe Andrés Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca, según reseñó el diario La República de Colombia. Están a la espera de la aprobación por parte de las autoridades aeronáuticas de Venezuela.

Conviasa: La aerolínea estatal venezolana anunció que comenzará a operar vuelos chárter entre Venezuela y Colombia el mismo 26 de septiembre cuando se abren las fronteras entre ambos países.

El ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez Araguayán, conformó el reinicio de los vuelos de Conviasa. «Estamos en las mesas de trabajo, vamos a empezar con Conviasa el 26 de septiembre, sin embargo, el abanico está abierto para todas las líneas aéreas venezolanas».

Según el medio Aviacionline el itinerario de Conviasa será:

※ Caracas – Bogotá Vuelo V0 3646 CCS 12:00 – BOG 12:50 lunes y jueves.

※ Caracas – Bogotá Vuelo V0 3448 CCS 20:00 – BOG 20:50 martes y viernes.

※ Bogotá – Caracas Vuelo V0 3647 BOG 13:50 – CCS 16:40 lunes y jueves.

※ Caracas – Bogotá Vuelo V0 3649 BOG 21:50 – CCS 00:40+1 martes y viernes.

Latam: esta aerolínea solicitó operar vuelos de carga entre Bogotá y Caracas y la medida fue aprobada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil colombiana (Aerocivil) y solo faltaría el visto bueno del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela.

Se espera que Avior anuncie próximamente las frecuencias y rutas que operará entre Venezuela y Colombia. Antes de la suspensión de las relaciones bilaterales esta aerolínea operaba vuelos entre Bogotá y Caracas y Medellín y Caracas, además de Cali. Por ahora la autorización por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela es para operar la ruta con Bogotá.

