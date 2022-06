Conozca la responsabilidad de la policía en la masacre de Uvalde

Entornointeligente.com /

La respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo en la escuela de Uvalde, en el que murieron 19 niños y dos profesores, fue un «fracaso absoluto» en el que un comandante antepuso la vida de los agentes a la de los niños, dijo el martes el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steven McCraw.

El comandante en el lugar tomó «decisiones terribles» y los oficiales que respondieron a la escena no tenían suficiente entrenamiento, costando un tiempo valioso que podría haber salvado vidas, dijo McCraw a los legisladores durante una audiencia en el Senado de Texas sobre el tiroteo masivo del 24 de mayo.

«Hay pruebas contundentes de que la respuesta de las fuerzas del orden al ataque en la escuela primaria Robb fue un fracaso absoluto y antitético a todo lo que hemos aprendido», dijo McCraw.

La actuación de la policía después de que el pistolero entrara en la Escuela Primaria Robb y comenzara a disparar ha sido objeto de un minucioso escrutinio, y muchos padres y familiares han expresado su profundo enfado por la respuesta.

Entre los retrasos que detalló McCraw estuvo la búsqueda de la llave de la puerta del aula donde se produjo el tiroteo. McGraw dijo que la policía esperó a entrar mientras buscaba una llave, a pesar de que la puerta no estaba cerrada con llave y de que no hay pruebas de que los agentes intentaran ver si estaba asegurada.

«No hay forma de cerrar la puerta desde dentro y no hay forma de que el sujeto cierre la puerta desde dentro», dijo McCraw.

El DPS de Texas, días después del tiroteo, dijo que hasta 19 oficiales esperaron más de una hora en un pasillo fuera de las aulas 111 y 112 antes de que un equipo táctico dirigido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos finalmente hiciera su entrada. McCraw lo reiteró en la audiencia del martes.

«Los oficiales tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los agentes tenían chalecos antibalas, los niños no tenían ninguno. Los oficiales tenían entrenamiento, el sujeto no tenía ninguno. Una hora, 14 minutos y ocho segundos – ese es el tiempo que los niños esperaron, y los profesores esperaron, en la sala 111 para ser rescatados», dijo el director del DPS.

«Tres minutos después de que el sujeto entrara en el edificio oeste, había un número suficiente de agentes armados con chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto», añadió McCraw.

«Lo único que impidió que un pasillo de oficiales dedicados entrara en la sala 111, y 112, fue el comandante en escena, que decidió anteponer la vida de los oficiales a la de los niños», dijo el director en la audiencia.

McCraw dijo que el comandante de la escena, el jefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, «esperó por la radio y los rifles, y esperó por los escudos y esperó por los SWAT. Por último, esperó una llave que nunca fue necesaria».

Más tarde, el martes, el Consejo Municipal de Uvalde considerará la posibilidad de imponer una licencia a Arredondo, según el orden del día de su reunión del consejo prevista por la noche.

A principios de este mes, Arredondo dijo que nunca se consideró el comandante del incidente en la escena del tiroteo, y que no ordenó a la policía que se contuviera para entrar en el edificio.

Arredondo dijo al Texas Tribune que dejó sus dos radios fuera de la escuela porque quería tener las manos libres para sostener su arma. Dijo que pidió equipo táctico, un francotirador y llaves para entrar, manteniéndose alejado de las puertas durante 40 minutos para no provocar salpicaduras de disparos.

Los miembros de la comunidad, junto con los padres de las víctimas, instaron a Arredondo a dimitir durante una apasionada reunión del consejo escolar celebrada el lunes, informó ABC News.

