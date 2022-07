Conozca la próxima serie de Sofía Vergara en Netflix

Entornointeligente.com /

Tras el éxito de la franquicia Narcos, Netflix vuelve a meterse de lleno en otra serie biográfica sobre el imperio de la droga liderado por Griselda Blanco. La nueva serie limitada ya ha finalizado su producción y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre la próxima serie de Griselda.

La noticia de la serie surgió el pasado mes de noviembre, cuando Illuminerdi informó por primera vez de que se estaba desarrollando un spin-off de Narcos con el mismo equipo. Días más tarde, también informamos de que la serie estaba en desarrollo, y justo un día después Netflix desveló oficialmente el título, pero quiso recalcar que «no hay ninguna asociación ni cruce entre las series.»

Griselda ha tardado mucho en llegar a nuestras pantallas. Según la nota de prensa inicial de Netflix, la serie ha tardado ocho años en llegar a manos de Latin World Entertainment.

Así que, una vez aclarado esto, vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la llegada de Griselda a Netflix:

¿Quién está detrás de Griselda en Netflix?

Ingrid Escajeda es la showrunner, escritora y productora ejecutiva del proyecto. Sus créditos anteriores incluyen su trabajo en Empire como co-productora ejecutiva, Justified, Sneaky Pete y Better Off Ted.

Luis Balaguer, Doug Miro, Andrés Baiz y Carlo Bernard también son productores ejecutivos.

Andrés Baiz, que dirigió los episodios 7 y 8 de la próxima serie de Netflix The Sandman, dirigirá los seis episodios de Griselda. Sus otros créditos incluyen la dirección de episodios de Narcos y Narcos: México, además de Roa, de 2013, y La cara oculta, de 2011.

Eric Newman de Grand Electric (que trabaja con Netflix en una miríada de proyectos bajo su acuerdo general) está trabajando en la serie como productor ejecutivo no guionista.

Hablando del proyecto, Newman dijo:

«Griselda Blanco ha sido durante mucho tiempo un proyecto de pasión para Sofía y estamos agradecidos de que ella y sus socios en LatinWe nos hayan elegido para ayudarla a contar esa historia. Sofía es un talento brillante y su pasión combinada con una historia fantástica de Doug e Ingrid, y el increíble Andrés Baiz en la dirección, significa que tenemos una serie muy emocionante para compartir con el público.»

Latin World Entertainment (fundada por Luis Balaguer y Sofía Vergara) y Grand Electric son las dos empresas que producen la serie para Netflix.

¿De qué trata Griselda? ¿Quién es la reina de la droga Griselda?

Griselda Blanco es una de las narcotraficantes más conocidas de la historia y su nombre aparece a menudo en listas donde se la compara con Pablo Escobar, Osiel Cárdenas Guillén, Al Capone y El Chapo.

Esta serie limitada es su historia que llega a la gran pantalla, aunque todavía no se sabe cuán fiel será a los acontecimientos del mundo real.

Este es el resumen oficial de la serie:

GRISELDA narra la vida real de la inteligente y ambiciosa empresaria colombiana Griselda Blanco, que creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Madre abnegada, la mezcla letal de encanto y salvajismo desprevenido de Blanco la ayudó a desenvolverse con maestría entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la «Viuda Negra».

The Independent ha elaborado un excelente manual para la serie que recorre el reinado de la reina del narcotráfico a lo largo de los años 70, 80 y hasta su eventual desaparición en 2012.

No es la primera vez que vemos a Griselda en nuestras pantallas. Catherine Zeta-Jones interpretó al personaje en el telefilme Cocaine Godmother: La historia de Griselda Blanco en 2018.

Sofía Vergara fue el primer nombre vinculado al proyecto que interpreta el papel principal de la propia Griselda Blanco.

En enero de 2022, antes del rodaje de la cámara, se añadieron 12 nombres al reparto, entre ellos:

Alberto Guerra (Narcos: México) como Darío

Vanessa Ferlito como Isabel

Alberto Ammann (Narcos) como Alberto Bravo

Christian Tappan (El gran golpe) como Arturo

Diego Trujillo (Metástasis) como Germán Panesso

Paulina Dávila (Luis Miguel) como Carmen

Gabriel Sloyer (Narcos) como Díaz

Juliana Aidén Martínez como June

Martin Rodriguez (Detrás de la verdad) como Rivi

José Zúñiga (American Crime Story: Versace) como Amilcar

Maximiliano Hernández (The Americans) como Papo Mejía

Julieth Restrepo como Marta Ochoa

Desde esa primera información, también sabemos de más nombres vinculados al proyecto, incluyendo:

José Velázquez (The Wilds) como Uber Trujillo Blanco

Martín Fajardo (Now and Then) como Ozzy Trujillo Blanco

Tony Graham (Vice) como Armando

Jeffrey Vincent Parise (Sobrenatural) como Jon Roberts un destacado narcotraficante e informante del gobierno.

Alejandro Barrios (Queen of the South) como Horatio

Evan Shafran como el congresista Robin Wilson

Goya Robles como Ricardo Morales Navarrete alias Mono Morales

Wilmer Calderón como Johnny

Billboard informa que Karol G, la cantante colombiana, debutará como actriz en la serie Griselda. Interpretará el papel de Carla, descrita como una de las mulas de Griselda.

Puedes encontrar una versión ampliada de la lista del reparto de Griselda aquí.

¿Cuántos episodios habrá?

La serie limitada constará de seis episodios de 50 minutos.

¿Dónde se produce Griselda? ¿Dónde se rueda Griselda?

Según varios listados de producción, el rodaje comenzó el 24 de enero de 2022 y está previsto que termine el 30 de junio de 2022.

La serie se está rodando bajo el título provisional de «Esmeralda», que se puede ver en varias sillas de director a lo largo de la producción de la serie.

La serie se está filmando en dos lugares notables con algunas de la filmación que tiene lugar en Los Ángeles, California, y las otras partes filmadas en Miami, Florida. Nos dicen que la producción comenzó a rodar en Los Ángeles en la semana que comienza el 24 de enero.

Nos dicen que los exploradores de localización fueron vistos a principios de noviembre de 2021 en busca de lugares en Long Beach, CA.

El DailyMail ha tomado algunas fotos de Sofía Vergara rodando en Los Ángeles a principios de febrero de 2022. El periódico señala que «la actriz de 49 años se puso un mono verde con reflejos rojos en el set de la producción».

Numerosas personas detectaron que Netflix estaba ocupando el antiguo Club Ripples para el rodaje en Long Beach. Algunos incluso tenían la esperanza de que el restaurante tuviera una especie de renacimiento. Por supuesto, era sólo Netflix quien había transformado temporalmente el edificio en «El Floridita».

LBIZE afirma que:

«El rodaje ha sido ininterrumpido desde el 22 de febrero, cuando los remolques, los baños portátiles, una serie de coches clásicos dada la línea de tiempo de la historia de los años 70 y 80, y un montón de generadores de energía se apoderaron del lote de la playa justo enfrente del set del Floridita».

Cabe señalar que la producción de la serie probablemente se detuvo debido a los deberes de filmación de Vergara en America’s Got Talent en abril de 2022.

La showrunner, Ingrid Encajeda, publicó varias fotos en Instagram durante la producción, que vale la pena ver.

El rodaje de Griselda finalizó el 2 de julio de 2022, según la directora de la serie, que publicó en Instagram que era el último día de rodaje añadiendo los hashtags Griselda, vida en el plató y no me puedo creer que se haya acabado.

Vergara también publicó para decir que el rodaje había terminado con varias fotos diciendo:

«¡Se acabó! 🎬6 meses con el grupo de gente más increíble. Gracias a TODOS!!! a todo el elenco y al equipo! No hubiera sido lo mismo sin todos vosotros».

¿Cuándo se estrenará Griselda en Netflix?

No se ha facilitado ninguna fecha o ventana de estreno. Basándonos en su calendario de producción, parece poco probable que se estrene en 2022, así que suponemos que lo más probable es que se estrene en 2023.

