Conozca la próxima película de Los Vengadores

Entornointeligente.com /

Después de haber regresado triunfalmente a la Comic-Con de San Diego anunciando la alineación de películas que completarán la Saga del Multiverso, Marvel se está poniendo rápidamente a asignar directores con la responsabilidad de dirigir estos hitos del MCU, y se han quedado en casa con su primera opción dando a Vengadores: La Dinastía Kang al director de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton.

The Hollywood Reporter ha dado la noticia de que Cretton, que dirigió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos con una recaudación mundial de 432 millones de dólares, tendrá la tarea de reunir un nuevo equipo de superhéroes para enfrentarse al mundo en la primera de sus películas de la Fase 6 de los Vengadores, Avengers: La Dinastía Kang.

El Kang en cuestión está siendo interpretado por Jonathan Majors, de The Last Black Man in San Francisco, que fue presentado como ‘El que queda’ en la serie de Disney+ Loki, y que será el protagonista principal en el lanzamiento de la Fase 5, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, aunque no se sabe qué versión del personaje se enfrentará a quien forme parte de los Vengadores en 2025.

De aquí a entonces hay mucho por hacer; Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre), Quantumania (17 de febrero de 2023), Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (5 de mayo de 2023), The Marvels (28 de julio de 2023), ( Blade (3 de noviembre de 2023), Capitán América: Nuevo Orden Mundial (3 de mayo de 2024), Thunderbolts (26 de julio de 2024) y Los Cuatro Fantásticos (8 de noviembre de 2024), además de una serie de programas de televisión. Eso le da a Cretton mucho tiempo para planificar, así como para seguir trabajando en su secuela de Shang-Chi, que aún no tiene fecha.

ENLACE ORIGINAL: https://www.flickeringmyth.com/2022/07/avengers-the-kang-dynasty-will-be-directed-by-shang-chis-destin-daniel-cretton/

VEA TAMBIÉN: Marvel anunció las películas y series que llegarán de aquí a finales de 2025 » EntornoInteligente

Entornointeligente.com