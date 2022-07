Conozca la nueva versión del juego Wordle

Entornointeligente.com /

The New York Times está convirtiendo el popular juego de palabras en línea Wordle en un juego de mesa al asociarse con el fabricante de juguetes Hasbro. La empresa de medios de comunicación dijo el jueves que el juego de mesa, llamado Wordle: The Party Game, saldrá a la venta en octubre en Norteamérica. Se puede reservar en Amazon, Target y Hasbro Pulse por 19,99 dólares.

Mientras que la versión online de Wordle es un juego para un solo jugador en el que hay que adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos, el juego offline trata de recrear la misma experiencia enfrentándose a otros jugadores.

«En cada ronda, un jugador designado como anfitrión de Wordle escribe una palabra secreta. Al igual que en el juego original de Wordle, los jugadores tienen seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. Pero en este juego, los jugadores compiten contra otros», explica el NYT en un comunicado de prensa.

«Cuantos menos intentos necesite un jugador, menos puntos obtendrá. El jugador con menos puntos al final de la partida gana». Para aquellos que siempre han querido tener más Wordle de lo que se puede conseguir en el formato online -está diseñado para ser solo una palabra por día- el juego de mesa tiene una clara ventaja: Puedes poner todas las palabras secretas que quieras.

El anuncio del juego de mesa se produce días después de que el NYT anunciara que los jugadores podrán vincular sus estadísticas del juego en línea Wordle a sus cuentas del NYT.

El NYT adquirió los derechos de Wordle del creador Josh Wardle en enero por un precio no revelado de «siete cifras». En una entrevista con TechCrunch justo antes de la adquisición, Wardle mencionó que cerca de 2 millones de jugadores jugaban al juego. En mayo, Twitter publicó un estudio según el cual el juego había sido mencionado en 32,2 millones de tuits desde su lanzamiento a mediados de octubre de 2021, con un pico de 500.000 tuits diarios en diciembre.

Desde entonces, NYT portó el juego a su propio dominio. La empresa se ha beneficiado de la compra del juego, ya que «decenas de millones de usuarios» visitaron su sitio en el primer trimestre de 2022. Mientras que jugar a Wordle sigue siendo gratuito, NYT dijo que vio un trimestre récord para su servicio NYT Games de 5 dólares al mes (o 40 dólares al año), que incluye títulos como The Crossword y The Spelling Bee, en términos de adición neta de suscriptores.

El éxito de Wordle también ha repercutido en otros juegos inspirados en él. A principios de esta semana, Spotify adquirió un juego de adivinación de canciones llamado Heardle para mejorar el descubrimiento de música.

ENLACE ORIGINAL: https://techcrunch.com/2022/07/15/the-new-york-times-is-turning-wordle-into-a-board-game/

VEA TAMBIÉN: Nintendo contra la inflación: ¿Aumentarán el precio de los videojuegos? » EntornoInteligente

Entornointeligente.com