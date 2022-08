Conozca algunos destinos destacados para estudiar y vacacionar

Entornointeligente.com /

Irlanda es uno de los países recomendados para estudiar una carrera universitaria. Shutterstock Llenar las maletas de ilusiones y disponerse a vivir nuevas experiencias o adquirir nuevos conocimientos fuera del país de origen, es lo que ansían millones de personas en todo el mundo, sobre todo en estos tiempos pospandemia.

Si no sabe dónde tomar unas merecidas vacaciones e iniciar los estudios anhelados, no hay de qué preocuparse, aquí le dejamos un ranking de las cinco ciudades o países recomendados por las revistas más prestigiosas del mundo, precisamente porque agosto es la temporada de verano en muchos países, ideal para disfrutar en familia o empezar una formación universitaria de postgrado, por ejemplo.

Si hay algo que a todos nos interesa cuando queremos viajar, es conocer las oportunidades para estudiar y trabajar en el extranjero. Uno de los países más recomendados es Japón, según el ranking The Best Countries 2021 de US News.

La innovación y disciplina que manejan los japoneses es la base de su éxito en educación. De acuerdo con este listado internacional, el país nipón utiliza el ‘soka’, un modelo educativo basado en la felicidad, donde lo que más importa es la «creación de valor» y, aunque no se replica en todo el país, esta es una evidencia de que los japoneses son expertos en asegurar la calidad de su educación.

Alemania es uno de los países más seguros del mundo para ir de vacaciones Pixabay No por nada la Universidad de Tokio ocupó la posición 24 del QS Global World University Ranking.

Dado que Japón se extiende en un arco de noreste a suroeste en aproximadamente las mismas latitudes que Maine y Florida (ambas ciudades estadounidenses), se puede viajar por el país prácticamente en cualquier época del año. Los inviernos en el sur de Kyushu y Okinawa son suaves, mientras que los veranos en el norte de Hokkaido son frescos.

Respecto al clima, la mayoría de las islas de Japón se encuentran en una zona de vientos estacionales templados, similar a la de la costa este de Estados Unidos, lo que significa que hay cuatro estaciones distintas.

Los japoneses están muy orgullosos de sus estaciones y les dan mucha más importancia que los occidentales. Los kimonos, los platos y cuencos utilizados para el ‘kaiseki’ e incluso las obras de teatro ‘noh’ (manifestación artística japonesa) cambian según la estación.

Algunos alimentos se consumen en determinadas épocas del año, como la anguila en verano y el pez globo en invierno. De hecho, la flor del cerezo señala el comienzo de la primavera, y la mayoría de los festivales están ligados a ritos estacionales.

Por su parte, la Agencia de estudios en el extranjero (LAE, por sus siglas en inglés), propone a Irlanda, conocida como la ‘Isla Esmeralda’ como uno de los países ideales tanto para estudiar como para conocer un nuevo destino.

Este país se considera uno de los puertos de entrada más importantes hacia Europa, no solo por su ubicación geográfica sino porque desde su capital, Dublín, se pueden realizar conexiones fáciles y económicas a otros países del viejo continente, lo que potencia la experiencia de estudiar, trabajar y disfrutar unas vacaciones de ensueño en el exterior.

Irlanda se ha convertido en una alternativa seductora para quienes deciden estudiar en el extranjero, pues sus instituciones académicas están bien posicionadas a nivel mundial, cuentan con un estilo de enseñanza dinámico y novedoso y, además, los títulos que se obtienen son bien ponderados en el mundo laboral.

En sus colleges y universidades se ofrece desde un curso de inglés hasta un doctorado en las áreas que gozan de mayor reconocimiento, como ciencias, salud, tecnología, negocios y humanidades.

Irlanda posee un rico y variado patrimonio histórico. Multitud de vestigios históricos se han conservado a través del tiempo, incluidas tumbas de los primeros pobladores irlandeses (h. 3000 a.C.), así como fortificaciones celtas de las edades de Bronce y de Hierro.

Pero sin duda, si por algo atrae Irlanda a turistas es por su naturaleza. Es un país verde y lleno de naturaleza por doquier, con paisajes espectaculares y hermosos.

La ‘Isla Esmeralda’ tiene actualmente sus fronteras abiertas y no cuenta con grandes restricciones para los estudiantes internacionales ni turistas, por lo que es una opción ideal para iniciar un proyecto internacional de forma ágil.

De hecho, quienes tengan su esquema de vacunación completo pueden ingresar al país sin presentar una prueba PCR negativa al llegar, siempre y cuando sea una de las aprobadas por el gobierno irlandés (Novavax, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen y Oxford/AstraZeneca).

En caso de no estar completamente vacunado, se debe presentar una prueba PCR negativa, realizada un día antes del viaje. En cualquier caso, no se requiere hacer cuarentena a la hora de llegar al país.

Otro país es Alemania. Un territorio con una vasta riqueza cultural. Cada año, 330.000 estudiantes eligen este país para continuar su proyecto académico y también por ser una de las ciudades más seguras del mundo.

La conectividad también convierte a Alemania en una debilidad para quienes quieren conocer Europa. ¿Por qué? Su ubicación central hace que conectarse con países como Bélgica, Países Bajos, Austria, Polonia, República Checa y Suiza sea fácil.

Para cursar estudios en este país se debe contar con el esquema de vacunación completo.

En el país se acepta a los viajeros que hayan recibido vacunas de dosis doble y dosis única autorizadas por el Instituto Paul Erhlich, como la Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, y Johnson & Johnson/Janssen.

En tanto, la reconocida revista de viajes Condé Nast Traveler coloca en su Hot List 2022 de los mejores destinos a la ciudad de Piamonte, en Italia. Esta pintoresca región del norte de Italia se ha populatizado gracias al auge de sus zonas meridionales de Langhe, Roero y Monferrato.

En estas áreas vinícolas dos aperturas son las responsables de haber hecho más accesible la zona al viajero: el sofisticado Nordelaia, una villa del siglo XIX convertida en un hotel de 12 habitaciones con un convincente restaurante fresco y local; y rodeada de sus propios viñedos y bosques ricos en trufas, la Casa di Langa, de 39 habitaciones, una versión en rojo terracota de la tradicional finca piamontesa con una colección de arte contemporáneo que incluye obras de Ai Weiwei, Sean Scully o Carla Accardi.

Por otra parte, en América, Chile es el recomendado por CNN, y no es para menos. Esta larga y delgada franja que pasa entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, es líder mundial en ecoturismo y un paraíso para los aventureros al aire libre.

En el norte de Chile, Atacama es el lugar al que hay que ir. El Valle de la Luna ofrece paisajes de otro mundo, formaciones rocosas y atardeceres surrealistas y llenos de color. Hablando de color, puede ver flamencos rosa intenso en la laguna Chaxa. Ambos se encuentran en la Reserva Nacional de los Flamencos.

Pero si lo que busca es algo aún más salvaje, entonces diríjase más al sur, a la naturaleza patagónica. El Parque Nacional Torres del Paine está considerado una de las joyas de la corona del sistema de parques de Chile. Sus glaciares, cascadas y fauna son de gran renombre.

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas incluyó dos lugares chilenos en su lista de «Mejores Pueblos Turísticos» en 2021, que promueven el desarrollo sostenible. Se trata de Pica, conocida por sus cítricos y aguas termales, y Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.

En 2022 se cumplirán 300 años de la llegada de los holandeses a la isla de Rapa Nui, en el Pacífico sur. Este territorio de Chile, famoso por sus gigantescas caras de piedra, es lo más recomendado para 2022.

