Conozca al hombre de los 27 títulos y casi mil partidos con el Monstruo

No hace ni evita goles, tampoco gira instrucciones desde el banquillo, pero su trabajo es tan importante como el de un jugador o entrenador para Saprissa. Don Antonio Angulo es tan morado como el propio Monstruo. Tiene desde el 2000 como delegado de cancha oficial del equipo de sus amores, una labor que hace ad honórem. Sin embargo, desde mucho antes estuvo al servicio de la S, como cuando a sus 15 años hizo de juntabolas.

Si usted asiste a La Cueva, recordará verlo bien uniformado, con un brazalete verde en su brazo izquierdo y de un lado para otro jalando balones, entregando chalecos a los recoge pelotas, junto al cuarto árbitro una vez dado el pitazo inicial y hasta acompañando a los expulsados a los camerinos.

«No crean, es un puesto que no es muy fácil. Con los árbitros hay que tener mucha cautela y cuidado porque en todo se fijan y están en todas. Aunque parezca mentira, es un puesto muy delicado», explicó don Antonio a DIARIO EXTRA.

Por una disposición de la Unafut, todo delegado de campo debe presentarse a los partidos 2 horas antes de que el cuero comience a rodar, pero este caballero del deporte rey es muy feliz llegando desde antes para que todo esté en orden.

Su ejemplar trabajo se comprueba con el hecho de nunca haber recibido alguna sanción. «Nunca he tenido problemas con los árbitros, con ninguno, a pesar de que hubo varios fuertes de carácter», comentó.

NÚMEROS DE LUJO

Con tantos años visitando La Cueva semana a semana, es imposible no preguntarse cuántos partidos acumula don Antonio. El número que lleva en sus registros es de 976 encuentros.

En este tiempo que ha estado a disposición de las necesidades del Monstruo, la escuadra morada alzó 27 veces la copa que lo acreditó como campeón nacional, según recuerda.

«Yo tenía 952 partidos ininterrumpidos antes de la pandemia. Tengo casi mil, que creo que ya los hubiera cumplido si no fuera por la pandemia. Es que imagínese que son 44 por año, más amistosos y Concacaf, antes de que cambiaran el sistema. José Francisco Porras dice que él cree que son más de mil, pero todavía no son mil. Sé que no he llegado, porque no voy a mentir», reseñó.

Algunos de los cotejos más significativos en los que hizo de delegado de cancha fueron cuando el Atlético de Madrid y Boca Juniors visitaron tierras ticas para foguearse ante el Saprissa.

UN MORADAZO

Don Antonio recuerda con alegría cómo en el pasado podía viajar con el conjunto tibaseño a los juegos de visita y hasta sentarse a comer con los actores principales del balompié.

Además, es muy agradecido con la vida por la oportunidad de conocer a los muchos jugadores que todavía visten y a los que defendieron la casaca morada, así como otras figuras con las que se topó, como el mítico Pelé.

«Ahora nadie se puede montar en el bus de un equipo, al menos de Saprissa. En aquel tiempo ellos (jugadores) me llevaban, me montaban en el bus y me iba, después almorzaba con ellos. Me acuerdo cuando vino Pelé, lo conocí porque los jugadores me llevaron al camerino», agregó.

Para don Antonio Angulo, Saprissa guarda un lugar especial en su corazón y enfatizó que siempre estará donde vaya el más ganador del país.

«Siempre he dicho que he estado con el equipo en las buenas y en las malas, más buenas que malas, pero he estado en las buenas y en las malas», concluyó.

