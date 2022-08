Conor McGregor reacciona a que la hija de Kamaru Usman fuera sacada llorando a gritos de UFC 278

Entornointeligente.com /

La hija de Kamaru Usman tuvo que ser sacada mientras lloraba a gritos de UFC 278 cuando su padre fue noqueado por Leon Edwards . La peor derrota en la carrera del peleador tuvo que ser también el peor momento de la vida de ella. Y Conor McGregor tiene un consejo tanto para su compañero en UFC como para los demás peleadores que llevan a su familia a los eventos. Por ejemplo, Sam Alvey lo hizo no hace mucho y también fue noqueado en la que fue su última pelea en la compañía.

« Siento esto profundamente . No aconsejo traer a la familia en absoluto. Especialmente a los niños. Esta es una lucha diferente. He estado en ambos lados de esto y creo que ir solo a la misión es lo mejor . Puedes volver a ver a la familia después de la batalla. Definitivamente continuará de esta manera en el futuro».

I feel this deep. I do not suggest bringing family whatsoever. Especially the children. This is different fighting. I’ve done both sides of this and feel going to the mission solo is best. You can see family again post battle. Will definitely be continuing this way going forward. https://t.co/Ve71l4KeN5

