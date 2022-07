Conoce siete importantes descubrimientos de la NASA

Entornointeligente.com /

El exoplaneta Kepler 452-b fue confirmado por la NASA el 23 de julio del año 2015.

En el marco de la conmemoración del hallazgo del exoplaneta Kepler 452-b, por parte de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos (EE.UU.), este sábado vale conocer siete importantes descubrimientos de esta agencia estadounidenses en los últimos años.

El cuerpo cósmico identificado por el telescopio Kepler, al cual debe su nombre, fue confirmado por la NASA el 23 de julio del año 2015.

Kepler-452b es un exoplaneta, un planeta que gira alrededor de una estrella diferente al Sol, que en este caso es una enana amarilla de tipo G2, la cual se conoce como Kepler-452.

La agencia responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, desde su fundación en 1958 ha desarrollado proyectos de exploración y ciencia espacial, que han permitido efectuar descubrimientos relevantes en diversos aspectos.

— The Royal Society (@royalsociety) July 23, 2021 1) El estudio de los gemelos En abril del 2019 la NASA publicó los controversiales resultados de una investigación conocida como Estudio Twins, que se traduce al español como Estudio de los Gemelos.

Un conjunto de diez equipos de investigadores de Estados Unidos (EE.UU.) se ocupó de observar los cambios que podrían ocurrirle a un ser humano al exponerlo al riesgo de viajar al espacio durante un año.

Los científicos compararon una gran gama de muestras y medidas de dos hermanos gemelos idénticos, los astronautas retirados Scott Kelly y Mark Kelly. Scott fue enviado al espacio, mientras que Mark permaneció en la Tierra.

Uno de los resultados reveló el alargamiento de los telómeros del gemelo enviado al espacio, características especiales en los extremos de cada hebra de ADN que generalmente se acortan con la edad, lo cual demostró como un cuerpo humano puede adaptarse a una variedad de cambios generados por el entorno de los vuelos en el espacio exterior.

2) Observando la Tierra desde el espacio Existe una amplia variedad de estudios científicos basados en imágenes que los miembros de la tripulación de la NASA toman utilizando el Crew Earth Observations (CEO).

La órbita de la estación espacial de la NASA lleva a su tripulación y cámaras sobre diferentes puntos de la Tierra en diferentes momentos y la estación vuelve a visitar los sitios a intervalos variables, lo que permite recopilar imágenes de muchas áreas en diferentes momentos del día y de la noche.

De esta forma los expertos descubrieron que la iluminación artificial por la noche afecta el comportamiento de la vida silvestre urbana, según un estudio sobre los niveles de luz en la ciudad de Chicago que se basó en imágenes tomadas por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

3) Un microscopio revelador Un microscopio de fluorescencia miniaturizado hizo posible que se observaran cambios en las células vivas en microgravedad.

Este microscopio posibilita el análisis en tiempo real del comportamiento celular durante el vuelo espacial de larga duración. Su capacidad de imagen rápida permite el monitoreo de las reacciones celulares y moleculares que pueden suceder de forma más rápida en entornos de gravedad alterada.

La implementación de métodos de análisis en tiempo real en la estación favorece el conocimiento sobre la forma en que reaccionan y se adaptan las células del cuerpo humano al entorno espacial.

4) El universo en mejor resolución El Explorador de Composición Interior de la estrella de neutrones de la NASA (Nicer) facilita mediciones con una excelente precisión de estrellas de neutrones, objetos que contienen materia ultradensa en el umbral del colapso en los agujeros negros.

A principios del año 2018 el Monitor de imagen de rayos X de todo el cielo (MAXI) de JAXA captó una nueva fuente de rayos X transitoria en el cielo designada como MAXI J1820 + 070.

Nicer inició el monitoreo de la fuente y descubrió que se trataba de un sistema binario de agujero negro con una masa mucho mayor que la del Sol. Además, las medidas registradas han revelado cómo el borde interno del disco de acreción de un agujero negro (y la corona encima de él) varían en tamaño y forma a medida que un agujero negro consume material de una estrella compañera.

5) El vuelo espacial disminuye el rendimiento de la tripulación en la Tierra Los cuerpos de los astronautas se adaptan a la microgravedad en su permanencia en el espacio. Cuando los tripulantes regresan a la Tierra, muestran disminuciones importantes de la destreza manual, la multitarea, la percepción del movimiento y la capacidad de operar un vehículo.

Los investigadores de la NASA confirmaron que la disminución del rendimiento después del vuelo estuvo relacionada con factores de vuelo espacial y no con otros factores como la falta de práctica o el sueño.

6) El cemento en el espacio Otro de los descubrimientos confirmados por la NASA sugiere la posibilidad de construir lugares para habitar en la Luna o Marte.

Se trata de una investigación denominada Microgravity Investigation of Cement Solidification (MICS), la cual revela que las muestras procesadas en el espacio presentan cambios considerables en la microestructura del cemento en comparación con las procesadas en la Tierra, como el aumento de la porosidad, o la presencia de más espacios abiertos.

Mostrar que el cemento puede endurecerse en el espacio es de gran importancia para las futuras construcciones lunares.

7) Consérvalo limpio Para disminuir el crecimiento y la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos y recubrimientos de plata se necesitan nuevos materiales, de acuerdo con una investigación denominada como Biorisk-KM-Metally, realizada por la agencia espacial rusa (Roscosmos) y confirmada por la NASA.

Los investigadores realizaron pruebas sobre un recubrimiento antimicrobiano llamado AGXX® y lo compararon con recubrimientos de plata y acero inoxidable. Para el estudio, los miembros de la tripulación colocaron 12 placas en la puerta del baño de la estación espacial, con el fin de que una placa recubierta en cada material probado se recolectara a los seis, 12 y 19 meses.

En todos los lapsos de tiempo, los expertos comprobaron que el recubrimiento AGXX® tenía una cantidad significativamente menor de bacterias que las superficies recubiertas con plata y acero inoxidable. Estos datos son útiles para el desarrollo de tecnologías ideales para reducir el riesgo de daños biológicos a los equipos y equipos espaciales.

