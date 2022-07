Conoce seis pasos que deberías seguir luego de adoptar un cachorro

Entornointeligente.com /

Los perros son las mascotas más populares del planeta, por ello, algunos son adoptados en su edad adulta, pero otros son adoptados en su etapa de cachorro.

En este último caso, es importante seguir varios pasos para poder garantizar la seguridad, la salud y la educación del animal.

Por este motivo, te mostramos seis recomendaciones que deberías seguir luego de adquirir al perro.

Asegura los posibles espacios peligrosos de tu hogar

Es esencial que el can no tenga acceso a productos tóxicos (insecticidas, detergentes, chocolate, etc.) ni a elementos con los que podría atragantarse.

También es importante bloquear escaleras peligrosas, y tener cuidado con los objetos afilados o cortantes.

Organiza su espacio personal

Procura que el can tenga su propio espacio. Preferiblemente un lugar con su cesta para dormir, donde esté cerca del agua, la comida y sus juguetes.

Entrena al cachorro para ir al baño

Para ello, llévalo siempre al mismo sitio después de las comidas o de la siesta. Prémialo cada vez que haga sus necesidades en el lugar correcto. Este aprendizaje puede durar entre tres y cuatro meses.

Haz que socialice

Presenta al perro a otras personas y otros animales que estén fuera del entorno familiar. Además, puedes sacarlo a pasear durante tareas cotidianas como conducir, ir al mercado, etc.

Adiéstralo con órdenes básicas

Los perros jóvenes son más fáciles de entrenar, motivo por el cual puedes empezar a enseñarle a caminar correctamente con la correa, sentarse, responder a las caricias, acostumbrarse a las revisiones dentales, etc.

Vacúnalo y esterilízalo

En este caso, es importante acudir a un especialista para que te indique cuáles son las vacunas que necesita tu cachorro para estar protegido ante enfermedades específicas. De igual forma, en caso de que no quieras que se reproduzca, es importante esterilizarlo antes de los seis meses.

