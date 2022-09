Conoce recomendaciones para conseguir un mejor tipo de cambio

Entornointeligente.com /

Desde hace algunas semanas, el tipo de cambio se ubica alrededor de 3.85 soles, y aunque algunas proyecciones con respecto a la divisa estadounidense lo sitúan en 3.90 soles para el cierre del año, su precio aún se mantiene estable. Frente a este panorama y considerando que parte de la economía peruana se encuentra dolarizada, Billex comparte cinco recomendaciones para conseguir un mejor tipo de cambio para tu negocio: 1.- Seguimiento diario Si cuentas con obligaciones en dólares, es importante que sigas de cerca el tipo de cambio a diario. Al estar bien informado sobre los precios de compra y venta, lograrás obtener una mejor rentabilidad al momento que realices el cambio de divisas. 2.- Ahorro en cada transacción Tu empresa puede ahorrar entre 1% y 3% del monto a cambiar utilizando plataformas digitales especializadas. 3.- Historial de operaciones Cambiar dólares en una plataforma tecnológica te permite revisar la información histórica de tus operaciones realizadas, así como el tipo de cambio negociado. De esta manera podrás llevar también un mejor control sobre tu gestión administrativa y optimizar tus decisiones sobre el cambio de divisas. 4.- Contabilidad actualizada Los efectos del tipo de cambio en tu empresa pueden verse reflejados en tu información contable. Es importante que tengas actualizado el registro diario de todas tus operaciones y transacciones comerciales en esta moneda como gastos, ingresos o inversiones hayas realizado. 5.-Recibir factura Actualmente el cambiar dólares por Internet no permite acceder a una factura con la cual puedes deducir gastos por la transacción realizada. Sin embargo, una plataforma digital especializada en cambio de divisas para empresas otorga este tipo de comprobante de pago muy beneficioso para las empresas para la deducción de gastos ante la Sunat. Más en Andina: Intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos suma US$ 12,365 millones hasta julio ?? https://t.co/W1R2vXurFg ?? Es el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales. pic.twitter.com/YL3WSkttXo

Publicado: 20/9/2022

