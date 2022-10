Conoce qué hará el virtual alcalde de SJL en los primeros 100 días de gestión

Entornointeligente.com /

En la entrevista que concedió en RPP, el burgomaestre del distrito más poblado de la capital explicó que la única manera de garantizar una administración edil que responda a los intereses de los vecinos es reduciendo la carga burocrática y la planilla de la comuna . «Queremos agilizar los trámites y reducir la acumulación de archivos que ha causado el incremento de una planilla porque se ha visto a la municipalidad como una agencia de emple o. Queremos que la gestión sea más dinámica», comentó. Seguridad ciudadana Otra medida que implementará en sus primeros 100 días como alcalde electo, será la de orientar presupuesto a la gerencia de Seguridad Ciudadana para elevar el estándar del serenazgo, incrementar la vigilancia y patrullaje, de la mano con la Policía Nacional. Para Maldonado ya no es viable que San Juan de Lurigancho solo cuente con tres mil efectivos policiales y nueve comisarías , cuando aproximadamente más de un millón trescientas mil personas viven allí. El virtual alcalde de San Juan de Lurigancho reconoció que la seguridad no solo les devolverá la confianza a los vecinos, sino también al empresariado del distrito que necesita invertir en la zona para crecer y dar empleo. Inversión privada Por eso, otra de sus prioridades en el primer trimestre de su mandato es reunirse con los empresarios para asegurarles que tendrán condiciones para invertir en el crecimiento de sus negocios . «Necesitamos más chamba y formalidad, no queremos que una burocracia torpe y corrupta impida que los negocios crezcan y los clientes aumenten. Vamos a pedirle al ministro del Interior, Willy Huerta, que mire de manera especial a nuestro distrito, que lleve más efectivos policiales y trabajemos juntos para construir nuevas comisarías y equiparlas», precisó. Salud e inversión pública Finalmente, Maldonado manifestó que como alcalde tocará las puertas del Congreso de la República y la Municipalidad de Lima para que el presupuesto de la comuna aumente para iniciar las obras de recuperación de las principales avenidas como Augusto Wiese, 13 de enero y Santa Rosa, las mismas que necesitan de nuevos paraderos y la implementación de una moderna semaforización como las conocidas olas verdes. Sobre salud dijo que como parte de sus funciones asegurará que los establecimientos de salud de la Red del Ministerio de Salud sean debidamente acondicionados, obtengan sus licencias y zonificación respectivas, y que el policlínico municipal aumente y modernice sus servicios. Más en Andina: El @Minsa_Peru condenó las agresiones que esta mañana se perpetraron contra miembros de la brigada de vacunación contra la covid-19 ubicada en el puesto de salud Proyectos Especiales, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. https://t.co/j26wusFBjN pic.twitter.com/8rYdl9A46N

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 2, 2022 (FIN) SMS Publicado: 4/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com