Conoce los valores disponibles para invertir en la Bolsa de Valores de Lima

Entornointeligente.com /

En ese sentido la BVL, detalla las características y beneficios de los principales instrumentos disponibles para invertir: 1. Renta Fija Son instrumentos financieros representativos de deuda, típicamente un bono o papel comercial, que representan el compromiso de una empresa de pagar el capital que obtenga en préstamo, más un rendimiento específico, en un plazo determinado. Dentro de este instrumento también están las operaciones de reporte que representa también una forma de financiamiento para personas naturales o una inversión para la contraparte. 2. Renta Variable Son instrumentos representativos de capital, como acciones, las cuales otorgan a su titular derechos de propiedad sobre el patrimonio de la empresa. El valor de las acciones en el tiempo está determinado principalmente por el desempeño de la empresa y su gestión, y constituyen una herramienta muy apreciada para la evaluación del valor real de la empresa. 3. FIBRA Es un Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces. Son empresas inmobiliarias eficientes tributariamente, las cuales ofrecen rentas regulares y apreciación potencial de capital. Entre su principal beneficio está la diversificación frente a activos tradicionales, con dividendos atractivos. 4. Valores extranjeros La BVL cuenta con valores disponibles de Estados Unidos y Europa, permitiéndole al inversionista comprarlos o venderlos directamente en la BVL, sin necesidad de abrir una cuenta en el extranjero. Entre estos valores tenemos los ETF y las acciones extranjeras. Las Exchange Traded Fund o ETF por sus siglas en inglés, son un instrumento financiero que consiste en una canasta de acciones, bonos, u otros activos, administrados por expertos, en un solo fondo que cotiza en las principales bolsas de valores con exposición a diversos sectores y/o regiones. Su principal objetivo es brindar una inversión diversificada y a bajo costo. Existen dos ETF que cumplen la labor de hacer exposición indirecta al mercado peruano: iShares MSCI Peru ETF (EPU) y VanEck El Dorado Perú ETF (ETFPERUD). Y las Acciones Extranjeras, son instrumentos que funcionan de la misma manera que las acciones especificadas en renta variable, pero con la salvedad de que son empresa de EE. UU y Europa. El beneficio de este valor, es que ayudan a la diversificación del portafolio. Para tener mayor información de los valores disponibles a invertir en la BVL, el público puede participar gratuitamente de los «Investor Day», a realizarse hoy 23 de agosto y este jueves 25 de agosto, de 08:00 a.m. a 12:00 a.m., a través de la página de YouTube de la BVL. Más en Andina: Remesas del exterior alcanzaron US$ 929 millones en segundo trimestre ?? https://t.co/Z1jO7aUw8Q pic.twitter.com/bf5Dualqm4

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 22, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 23/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com