Conoce los extraordinarios beneficios de la Guayaba

Entornointeligente.com / Imagen cortesía/ YouTube Notitarde.- La guayaba es una fruta tropical en forma de pera , recubierta de una piel verde, y en el interior contienen una carne de color rosa pálido tirando a blanco, con semillas pequeñas.

Es excelente para hacer batidos. Además, el consumo de este fruto trae muchos beneficios. Aquí vas a descubrir cuáles son :

Reduce el colesterol: Estudios demuestran que las personas que consumen guayabas diariamente pueden llegar a reducir el colesterol un 10% , los triglicéridos un 8% y mejora el colesterol bueno HDL en un 8% .

Propiedades diuréticas: La guayaba es rica en potasio, por lo que es beneficiosa para las personas que padecen retención de líquidos.

Mejora la fertilidad masculina: Estudios han demostrado que el jugo de las hojas de guayaba contiene grandes propiedades antioxidantes que mejoran la fertilidad masculina.

Previene el cáncer oral: Las hojas de guayaba son muy beneficiosas para evitar el cáncer oral . Esto se debe por el gran aporte de licopeno que contienen las hojas.

Antiinflamatoria: El extracto de la hoja de la guayaba contiene muchos compuestos químicos que tienen efecto antiinflamatorio.

Combate el acné: El extracto de la hoja de guayaba es beneficioso en el tratamiento del acné.

También te puede interesar: ¡Increíble! Repelentes naturales que puedes hacer en casa

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com