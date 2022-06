Conoce los encuentros internacionales pautados para este fin de semana

Entornointeligente.com /

La temporada de clubes concluyó, pero el fútbol no se detiene, pues continúa con los compromisos internacionales entre las selecciones más importantes del mundo, algunos de ellos como parte de su preparación para la Copa Mundial de Catar 2022 .

Por este motivo, te presentamos cuales son los encuentros más relevantes que se disputarán este fin de semana:

Sábado, 11 de junio:

Liga de Naciones de la Uefa:

Italia vs Inglaterra (2:45 pm). Países Bajos vs Polonia (2:45 pm). Hungría vs Alemania (2:45 pm). Gales vs Bélgica (2:45 pm).

Amistosos:

Uruguay vs Panamá (4:00 pm). Ecuador vs Cabo Verde (7:30 pm). Concacaf Liga de Naciones:

México vs Surinam (10:00 pm).

Domingo, 12 de junio:

Liga de Naciones de la Uefa:

Noruega vs Suecia (12:00 pm). Suiza vs Portugal (2:45 pm). España vs República Checa (2:45 pm). Eslovenia vs Serbia (2:45 pm).

