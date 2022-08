Conoce los destinos favoritos de los royals para pasar vacaciones

Entornointeligente.com /

Al igual que el resto del mundo, los royals, tienen sus días de descanso del trabajo. Desde la realeza británica, pasando por la española y la sueca, todos se desconectan unos días de sus deberes reales y pasan en la intimidad de su familia unas merecidas vacaciones, pero ¿A donde van?

Mallorca (españa)

Felipe y Letizia de España tienen por tradición, al igual que sus antecesores, de pasar sus vacaciones en Mallorca, en la residencia real de Marivent, lo cual es un acontecimiento en el país ibérico. En estas vacaciones los looks de Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido lo más comentado del verano. Desde los juveniles estilos de la reina, hasta los vestidos low cost que usan.

Cayx (Francia)

La familia real danesa por tradición se dirige a Francia, a la ciudad de Cayx, donde poseen un castillo en el que hasta elaboran su propio vino. Una vez al año los royals daneses se dirigen a esta localidad muy amada por el príncipe consorte Henryk (esposo de la reina Margarita), quien también era francés y por eso su apego en vida a su tierra.

Balmoral (escocia)

La reina Isabel tiene por tradición dirigirse a esta localidad escocesa donde posee un castillo y le encanta estar. No es raro ver la reina en los jardines y cuando era más joven montada a caballo por sus alrededores. Al ser una propiedad privada y que no recibe financiación publica es el lugar ideal para que la familia sea reúna de forma privada . En ella no solo pasean a caballo, sino que cazan, hacen picnis, bailes, entre otras actividades. Por su parte los duques de Cambridge eligen destinos exóticos como las Maldivas o Jordania para descansar.

Kranidi (Grecia)

Los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima de Holanda, prefieren las aguas del Egeo para sus vacaciones. En esta localidad compraron una mansión de verano donde tienen todo lo que necesitan para pasar unas vacaciones increíbles con piscina, canchas de tenis y salida al mar porque hasta embarcadero tiene para salir en yate o bote a pasear.

Öland (Suecia)

Por su parte los royals de Suecia tienen como destino a Öland un bellísimo pueblo lleno de verdor y flores en verano que parece sacado de un cuento de hadas. En este lugar se reúnen los Bernadotte para pasar sus vacaciones de verano y celebrar el cumpleaños de la princesa Victoria que cumple el 14 de julio.

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com