Conoce los cincos destinos peruanos que fueron elevados a la máxima categoría turística

Entornointeligente.com / La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica que para otorgar la Jerarquía 4 a un atractivo turístico este debe tener rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. Equivalente a recurso único en el país. A continuación, conoce cuáles son los cinco recursos turísticos que ostentan la Jerarquía 4 , dado que poseen rasgos excepcionales y son capaces de motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. Machu Picchu La ciudadela construida en piedra es una de las obras maestras de la arquitectura inca , de gran importancia científica y cultural. Se localiza al noreste de la ciudad del Cusco, a 112.5 kilómetros de distancia por la línea férrea y a una altura de 2,340 metros sobre el nivel del mar. Dada a conocer al mundo por Hiram Bingham en 1911, Machu Picchu recibía hasta antes de la pandemia de covid-19 más de 4,000 turistas al día, en su mayoría extranjeros. En 2019 las visitas superaron el millón y medio de turistas. En 2011 obtuvo la Jerarquía 4 otorgada por el Mincetur. Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y el principal destino del Perú. Con un área de 32,592 hectáreas, esta edificación fue declarada, por Decreto Supremo 001-81-AA del 8 de enero de 1981, como Santuario Histórico. El 9 de diciembre de 1983, Machu Picchu fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En tanto, el 7 de julio de 2007 se consagró como una de las siete nuevas maravillas del mundo, por New 7 wonders, durante la sétima sesión realizada en la ciudad de Florencia, Italia. También ha sido distinguido como el mejor destino ecológico de Sudamérica, premio otorgado por la World Travel Awards 2010. En la actualidad, las visitas al Santuario Histórico se encuentran restringidas por la pandemia de covid-19 y solo está permitido el ingreso de 675 visitantes debido a que la provincia de Urubamba, donde se ubica el sitio arqueológico, se encuentra en estado de alerta extremo ante la enfermedad. Líneas de Nasca El comité evaluador del Mincetur concedió en 2011 la Jerarquía 4 a las Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumaná, localizadas entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Nasca, departamento de Ica. Los geoglifos son detallados dibujos y líneas con formas geométricas y zoomorfas que se extienden en un área que comprende 50 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho. Las líneas y geoglifos de Nasca, junto a las Pampas de Jumaná, fueron incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, el 17 de diciembre de 1994, durante la décimo octava sesión realizada en Phuket, Tailandia. Las Líneas y geoglifos de Nasca forman un único y sobresaliente logro artístico que no tiene rivales en sus dimensiones y diversidad en cualquier parte del mundo. Aportan un testimonio excepcional de la cultura Nasca y las creencias de su población. Río Amazonas El río Amazonas, el más caudaloso del mundo y reconocido como maravilla natural del mundo. En el 2012 recibió la distinción de “Maravilla natural del mundo”. Desde esa fecha miles de turistas visitaban Iquitos, que es el punto de partida hacia el río Amazonas. Los viajeros disfrutaban de la belleza paisajística y aventuras que ofrece la Amazonía peruana. El río Amazonas tiene una extensión de 6,742 kilómetros y cubre los territorios de Perú, Colombia y Brasil. La zona posee una biodiversidad impresionante e inigualable. El distintivo otorgado al río Amazonas fue resultado de una evaluación hecha por el Mincetur, en conjunto con instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y turismo (Apavit). Lago Titicaca El Titicaca no solo es el lago navegable más alto del mundo, está también vinculado a las culturas quechua y aimara y ed protagonista de muchas historias y leyendas. El lago, de 8,462 kilómetros cuadrados, es la principal fuente de recursos de la Reserva Nacional Titicaca y alberga una variada biodiversidad. Está rodeado por una tupida vegetación donde abunda la totora, está habitado por diversas islas donde destacan Taquile, Amantani y las islas flotantes de Los Uros. La Unesco considera al lago Titicaca como el lago de agua dulce con mayor altitud del mundo y el más extenso de Sudamérica. La Jerarquía 4 fue entregada, específicamente a la Reserva Nacional del Titicaca (RNT), que cuenta con una extensión de 36,180.00 hectáreas. Se ubica en las aguas continentales del Lago Titicaca, a una altitud promedio de 3,810 metros sobre el nivel del mar. Su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre del lago Titicaca, apoyar al desarrollo socioeconómico de la región y mantener las tradiciones culturales que habitan las inmediaciones del lago. Al interior del Área Natural Protegida (ANP), se encuentran las áreas de uso ancestrales de 16 comunidades circulacustres al lago Titicaca, con presencia de islas flotantes turísticas pertenecientes a la Comunidad Uros, Chulluni y Chimu. También, la comunidad San Pedro de Ccapi–Uros Titino, quienes viven en islas flotantes y dedican parte de su tiempo a la actividad turística. Valle del Colca El Valle del Colca forma parte del Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco). Además, es considerado el primer Geoparque del Perú y tercero de Sudamérica, al formar parte de la Red Internacional de Geoparques Mundiales. Es importante mencionar que también alberga uno de los cañones más profundos del mundo. Se le considera, también, la tierra del Wititi, danza tradicional declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Valle del Colca se caracteriza por albergar un sinnúmero de andenes, edificados en su mayor parte por los Collaguas y Cabanas, quienes transformaron el paisaje natural de laderas inclinadas en un mosaico de escalinatas gigantescas, entre los 3,000 hasta los 4,000 metros sobre el nivel del mar. 