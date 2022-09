Conoce las razones por las que enfermarnos más cuando hace demasiado frío

Entornointeligente.com /

«La temperatura es un factor muy importante para el funcionamiento metabólico de las células en todo el cuerpo», explicó Jorge Escobar Chuquiray, docente de microbiología de la Universidad Mayor de San Marcos. En entrevista con la Agencia Andina detalló que las proteínas, que desarrollan diferentes reacciones bioquímicas dentro cuerpo, requieren un cierto nivel de temperatura para realizar sus tareas con éxito. Cuando esta decae, su labor se ver reducida, afectando incluso el sistema inmunológico de las personas. Puedes leer también: ¿Cuáles son las causas del frío intenso que sufren los limeños en pleno otoño? Las proteínas son responsables de diversas funciones esenciales para el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo dentro de las células y son esenciales para la función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Es por esta razón que cuando la temperatura de nuestro organismo desciende y no hacemos nada para contrarrestar este cambio hay mayor probabilidad de que su sistema de protección fracase o se debilite. «Cuando no tenemos la temperatura adecuada, algunas reacciones bioquímicas tendrán problemas para regularse. El sistema de alerta que tenemos en los anticuerpos y que permanecen al tanto de la llegada de bacterias o virus se aletarga, se pone más lento». Enemigos invisibles Mientras nuestro cuerpo lucha por mantener su temperatura en invierno, diversos gérmenes se reproducen a gran velocidad en el exterior buscando cuerpos debilitados donde hospedarse y multiplicarse. Entre ellos el de la influenza (virus) y el Estreptococo pneumoniae, más conocido como el neumococo (bacteria). «En invierno se incrementan los casos de síndromes obstructivos-bronquiales, que se forman debido a la circulación de ácaros en el ambiente, así como polvillos desprendidos de peluches, ropa guardada, que van a generar una reacción alérgica respiratoria, de allí viene el asma bronquial o el broncoespasmo». Puedes leer también: ¿Demasiada humedad en tu casa? Experto del Senamhi te dice cómo reducirla La humedad de Lima juega un papel importante en la proliferación de estos microorganismos. Enemigos conocidos El especialista aclaró que la lucha por mantenernos saludables en invierno no siempre es pareja para todos y que existen determinantes sociales que así lo impiden. «Para mantener la temperatura corporal en un nivel adecuado se necesita abrigo y vivir en condiciones que aseguren que podremos enfrentar el frío. Eso no ocurre en todos los hogares del país, lamentablemente». A esto se suma que para que nuestro cuerpo trabaje bien requiere de una alimentación buena, saludable, que se consigue consumiendo carbohidratos, vitaminas, proteínas, minerales. Solo así se puede «acumular las suficientes calorías para realizar las reacciones bioquímicas que tenemos en el cuerpo». Jorge Escobar advirtió que el acceso a una alimentación balanceada tampoco es una constante en todos los hogares. Los niveles de desnutrición y anemia son aún preocupantes, sobre todo la última que imposibilita el transporte del oxígeno dentro del cuerpo. Puedes leer también: ¿Cuál es la estrategia del Minsa que ayuda a prevenir la anemia? «Recordemos que el glóbulo rojo tiene que transportar el oxígeno a todo el cuerpo porque somos seres aeróbicos, nuestras reacciones dependen de calorías y además de oxígeno, entonces con anemia tenemos una respuesta retardada, deficiente ante la agresión de virus y bacterias». Conocidas las causas del aparente colapso de nuestro cuerpo ante las bajas temperaturas, el experto aconsejó reforzar nuestro abrigo con prendas que puedan mantener una adecuada temperatura corporal, sobre todo durante la noche; alimentarnos de la forma más saludable para reforzar nuestro sistema inmunológico, a la par de mantener la casa limpia, libre de polvo y elementos que podrían albergar ácaros o gérmenes. Más en Andina: ¡Bendito caldo de gallina! Potente sopa que «levanta muertos» y acaba con el frío del invierno ?? https://t.co/puFjYycKC9 pic.twitter.com/4y8L8jHlCQ

