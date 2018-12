Conoce las mejores técnicas para aprobar cualquier examen

Entornointeligente.com / ¿Cansado/a de tener que estudiar largas horas para poder aprobar los exámenes? En esta nota te damos técnicas de estudios que te permitirán aprobar cualquier prueba.

Hoy en día existen muchas técnicas de estudio que puedes utilizar para alcanzar las notas deseadas. Pero algo que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar es la forma en cómo lo haces.

Para poder obtener calificaciones altas y no tener que ser sermoneado por tus padres o estar sacando cuentas de cuánto necesitas para aprobar algún curso, te damos los tips esenciales que te llevarán al éxito durante un examen :

LENTO, ORGANIZADO Y SEGURO

Para poder comenzar con tus estudios debes organizar tus horas para hacerlo. Saturarte repasando durante largas horas tus apuntes o libros no garantizaran que apruebes, lo que debes hacer es tener horarios cortos de estudios y así evitar la fatiga mental.

MANTENGA HÁBITOS DE ESTUDIO

Algo que todo estudiante debe practicar es tener hábitos de estudio para que se le haga una rutina y no se sienta obligado a tener que hacer algo que no le gusta. Por lo que en época de exámenes no se sentirá saturado de apuntes que repasar.

BUSQUE UN SENTIDO

Debemos tener presente que muchas veces los exámenes pueden ser sobre temas nuevos pero siempre tienen relación con algo que ya conoce de antes. Por ello es importante buscar un sentido a lo que se está estudiando.

ESTUDIE EN VARIOS LUGARES

Sal de la monotonía. Para estudiar no necesariamente debe ser en tu biblioteca personal o en tu habitación, puedes ir a lugares al aire libre silenciosos y concentrarte en tus estudios a la vez.

COMBINE LOS TEMAS

Esto puede sonar raro, pero si son muchas las materias que debes estudiar mejor hacerlo de una sola vez. Es decir, debes dividir cada jornada de estudio en diversos momentos para cada tema, así evitarás que el momento de intentar recordar lo que estudiaste te des cuenta que no recuerdas nada.

RECUERDE SU VOZ

Al igual como memorizamos canciones cuando cantamos la letra o la tarareamos, puede servir para memorizar tus materias al momento de estudiar.

ESTUDIO DE LA NOCHE

La mayoría de personas lo único que desean en las noches es poder descansar, pero si estas en época de exámenes no es mala idea tener un repaso breve de lo aprendido durante el día, en horas de la noche.

REALICE SIMULACROS DE EXAMEN

Ser tu propio maestro puede servirte a la hora de estudiar. Crear exámenes de simulacro para ti mismo y autocalificartelos te servirá mucho para saber cuánto has aprendido después de tus largas horas de estudio.

ESCRIBA RESÚMENES A PUÑO Y LETRA

Leer es una forma de aprender pero transcribir y resumir a puño y letra los textos que necesitas estudiar es una buena opción, ya que lo que escribas se quedará registrado en tu memoria y permitirá que lo recuerdes mucho más fácilmente.

AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS CON AYUDA DE OTROS COMPAÑEROS

Es importante intercambiar y contrastar información con tus compañeros de clases, ya que esto te permitirá saber cuánto sabes y qué te falta aprender.

