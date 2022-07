Conoce las diferencias entre los reportes Infocorp y de la SBS

Entornointeligente.com /

En ese sentido, destacó las similitudes y diferencias de los reportes crediticios más consultados del país: el reporte Infocorp y el reporte de deudas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): 1.- Score negativo o positivo: uno de los puntos en el que se percibe una gran diferencia entre ambos reportes es el score. En el reporte de la SBS no hay un score, sino cinco tipos de calificación que se basan en la puntualidad de los pagos. Asimismo. el reporte SBS no cuenta con un sistema de predicción del comportamiento, su información es sobre el pasado. El reporte Infocorp cuenta con un score que va de 0 a 999, mientras más cerca se encuentre a este número, es más probable que sea una persona que paga puntualmente sus deudas. Además, el reporte Infocorp predice la probabilidad de pago hasta en los próximos 12 meses. 2.- Deudas comerciales y de servicios: si lo que se busca es información detallada sobre las deudas no solo con el sistema financiero, se debe tener en cuenta que el reporte SBS no cuenta con dicha data. Equifax – Infocorp reúne la información crediticia tanto de la SBS, además de fuentes adicionales: banca no regulada, microfinancieras, empresas comerciales, compañías de telefonía, luz, agua, deudas a municipios y deudas al SAT. 3.- Protestos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL): el reporte SBS no incluye información acerca de los protestos y moras de la CCL. En tanto que el reporte Infocorp, gracias al convenio con la CCL, permite conocer los títulos protestados en mora. Más en Andina: ¿Cuáles son las diferencias entre factoring, confirming y préstamos de capital? Conoce estas opciones de financiamiento que brindan liquidez en el corto plazo a las mipymes.?? https://t.co/OPNfy2r4uY pic.twitter.com/NTI49bIWYC

Publicado: 29/7/2022

