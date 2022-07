Conoce las aplicaciones que te facilitarán la adquisición de un bien o un servicio

Entornointeligente.com /

Por eso, aquí te traemos algunas opciones que puedes encontrar en la tienda virtual de tu teléfono inteligente y que te ayudarán a optimizar tiempos si deseas adquirir algún producto o servicio, realizar pagos o cobros, o si debes hacer algún trámite con alguna entidad del Estado: 1. Facilito Osinergmin desarrolló una aplicación que te permitirá ubicar los grifos más cercanos en tu ruta. Solo deberás elegir el tipo de combustible que necesites y la aplicación clasificará los establecimientos según sus precios (bajos, medios y altos) y te permitirá calificarlos de acuerdo a tu experiencia. 2. Págalo.pe A través de este aplicativo podrás agilizar el pago de tus trámites en entidades públicas como Reniec, la Superintendencia Nacional de Migraciones, Sunat, entre otras. Asimismo, tendrás la opción de pagar de manera virtual o generar un recibo, con el que puedes acercarte a cualquier agente del Banco de la Nación o Agente Multired para pagarlo. 3. Promart Go Si quieres ahorrar tiempo y evitar las colas, la tienda peruana de mejoramiento del hogar, Promart, cuenta con una aplicación de autoatención para sus clientes. Con ella podrás escanear los productos que requieras, pagarlos y hasta recibir el resumen de tus compras realizadas sin tener que pasar por caja. 4. Plin & Yape Dos de las billeteras digitales más conocidas del mercado que te permitirán hacer transferencias de manera gratuita, segura, rápida y sin tener que ir al banco. Si bien Plin no es propiamente una aplicación sino una funcionalidad dentro de las apps de Interbank, BBVA, Scotiabank, Banbif, Caja Arequipa y Caja Sullana, te permitirá hacer operaciones interbancarias entre las entidades mencionadas. Por otro lado, Yape es una aplicación que te permitirá hacer movimientos de manera exclusiva entre cuentas del BCP. 5. Rappi, Fazil & PedidosYa Si te quedaste sin insumos para cocinar, sueles tener poco tiempo para prepararte algo de comer u olvidaste comprar las medicinas o regalos que necesitabas y no puedes salir, estas aplicaciones son para ti. Con un amplio catálogo de establecimientos, a través de estos aplicativos podrás recibir desayunos, artículos para tus mascotas, pastillas, regalos, y mucho más, en la puerta de tu casa u oficina. Más en Andina: Precios de referencia de combustibles bajan significativamente hasta 6.72% por galón.?? https://t.co/ykYtBsTmoT ?? En el caso del GLP hubo reducción de hasta 2.02% por kilo, señala Opecu. pic.twitter.com/et6qkAeb6X

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 25, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 29/7/2022

