Conoce las 5 maneras de aumentar tu energía sin necesidad de medicamentos

1. Aprende a controlarte No te sobrecargues de actividades, pues puede ser contraproducente y, reducir tus niveles de energía. El secreto está en dividir y espaciar las tareas a lo largo del día y, si se puede, de la semana. Incluye en tu rutina diaria actividades que te relajen: desde oír música y leer hasta pasar tiempo con tus amigos. Todo lo que te relaje mejorará tu energía. 2. O haces ejercicios o ten una siesta No hay nada más reconfortante para el cuerpo y la mente que una siesta corta, de unos 20 o 30 minutos, cuando estás agotado, salvo si tienes problemas de insomnio. Y si eso pasa, muévete. Levántate y camina por la cuadra . El ejercicio regular te hará sentir menos cansado a largo plazo y eso te hará tener más energía. Se recomienda empezar con pequeñas sesiones de ejercicios e ir aumentando su duración con el paso de las semanas y los meses. Y si la fatiga está teniendo un impacto en tu capacidad de concentración, el ejercicio físico también es parte de la solución porque tiene efectos inmediatos en el cerebro.Un solo ejercicio que uno realiza aumentará inmediatamente los niveles de neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, y noradrenalina. Esto incrementa el estado de ánimo justo después del ejercicio, puede mejorar tu habilidad de adaptación y concentración, y esa mejora en la concentración durará por lo menos dos horas. 3. Cuidado con los suplementos En el mercado hay una gran variedad de suplementos que prometen elevar tus niveles de energía, pero no hay evidencia de que funcionen y los efectos secundarios en algunos casos todavía generan un signo de interrogación. Recuerda que hay alimentos ricos en hierro como las carnes rojas, los vegetales verdes y los alimentos fortificados como los cereales. Otro ejemplo son la familia de vitaminas B: B1, B2, B6, B12. La mayoría de las personas no necesitan tomar suplementos vitamínicos para mejorar sus niveles de energía, pues puedes obtenerlas en una dieta saludable y balanceada. Sin embargo, hay personas que podrían experimentar alguna insuficiencia y necesitar un suplemento. Por eso consulta con el médico antes de tomar cualquier suplemento. 4. ¿Dulces? ¿Seguro? Un pancito azucarado de la pastelería te dará muchas calorías, pero tu cuerpo tenderá a metabolizarlas rápidamente y puedes terminar sumergiendo azúcar en la sangre y con fatiga. Mantendrás un nivel de energía más estable si comes proteínas magras y carbohidratos no refinados. Prueba un yogurt con un poco de nueces, pasas y miel. De esa manera, tu cuerpo absorberá la mezcla de carbohidratos y proteínas gradualmente. No te saltes las comidas para que el cuerpo reciba la nutrición que necesita a lo largo del día. Si comes en horarios regulares, te será más fácil mantener tus niveles de energía. Intenta consumir tres comidas al día. Si es necesario, come entre comidas un snack o refrigerio saludable, como una fruta o un yogurt bajo en calorías. 5. Ten cuidado con la cafeína Cualquier persona que se sienta cansada elimine la cafeína. Y la mejor manera de hacerlo es dejar de tomar, gradualmente, bebidas con cafeína durante un período de 3 semanas. Recuerda que la cafeína no sólo está en el café y el té, sino en bebidas energizantes y gaseosas. La institución de salud británica también recomienda tomar agua, el cansancio también se asocia a la deshidratación.

