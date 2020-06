¿Conoce la regla 80/20 para adelgazar?

Entornointeligente.com /

A la hora de bajar esas libritas de más los milagros no existen, y aquellas dietas que prometen bajar rápido de peso tienen unos efectos que los pueden volver pronto a la realidad y, en algunos casos, hay desequilibrios nutricionales que pueden afectar su salud. Versión impresa “Día tras día aparecen en el mercado nuevas dietas de este tipo, que un elevado porcentaje de población reconoce haber probado, y, a veces, más de una de ellas”, según Noelia Suárez, directora de comunicación de Nutritienda ( www.nutritienda.com ). “Pueden ser dietas muy diferentes entre sí, pero todas se caracterizan por ser muy bajas en calorías, desequilibradas y, en algunos casos, peligrosas para la salud”, advierte. “Cuando finaliza el régimen es probable que se vuelva a engordar, porque no se ha aprendido a comer correctamente”, según Suárez. Tiempos de 'milagros' “El auge de las consultas a los nutricionistas, pero también de estas 'soluciones milagro' poco efectivas e incluso perjudiciales para la salud, aumenta en dos épocas del año”, según Suárez. Esto sucede “en enero, después de las golosas fiestas navideñas, y/o en primavera, justo con la llegada del buen tiempo, cuando vemos aproximarse el momento de lucir un estupendo cuerpo para el verano” , señala. noticias relacionadas Dieta para el confinamiento Dieta para el control de la diabetes De cargos, dietas y juntas directivas; el privilegio de algunos pocos funcionarios VEA TAMBIÉN: Luis Casis aclara que él no tuvo nada que ver con la entrega de unos jugos vencidos en Chepo ‘ “Es importante no martirizarse: si la mayor parte del tiempo nuestra alimentación es saludable, no debemos considerar a una porción de pizza como un desliz por el que debemos castigarnos, ya que una sola comida no marca la diferencia”, destacan las nutricionistas Andrea Báguena y Andrea Hernangómez.

“Normalmente el exceso de comida durante largos periodos (dos semanas en el caso de las Navidades) condiciona la búsqueda repentina de un recurso que ayude a compensar esos 'errores o deslices gastronómicos ', y muchas personas encuentran esa 'solución milagro' en las dietas hipocalóricas”, señala. “Sin embargo, haciendo una dieta equilibrada, flexible y 'con cabeza', se puede adelgazar sin recurrir a soluciones milagrosas”, señalan Andrea Báguena y Andrea Hernangómez, nutricionistas del equipo de alimentación de Nutritienda. Régimen flexible Para ello recomiendan basarse en la regla 80/20 y seguir una serie de pautas de alimentación saludable. La regla 80/20 consiste en centrar el 80% de la alimentación en comidas y alimentos saludables, sin excluir ningún grupo alimenticio y basándonos en alimentos con un alto valor nutricional, y dedicando el 20% restante a una alimentación que no sea extremadamente restrictiva e incluya alimentos “antes excluidos” como hamburguesas y pizzas. “La clave del 20% es elegir la opción con mejor valor nutricional siempre y, cuando al final del día, no se sobrepasen los requerimientos energéticos”, recomiendan estas nutricionistas. “Para ello tenemos que conocer nuestros requerimientos energéticos y existen infinidad de webs y 'apps' con herramientas para efectuar ese cálculo”, según explican. B águena y Hernangómez consideran que las dietas demasiado restrictivas, estrictas y monótonas “generan una menor adherencia a medio y largo plazo y se termina perdiendo el camino recorrido, porque el cambio de estilo de vida y las pautas extremadamente definidas que requieren, son una fuente de estrés”. VEA TAMBIÉN: Idris Elba: 'Si quieres triunfar en este mundo, debes ser el doble de bueno que el hombre blanco' Claves para la regla 80/20: 1.- No se obsesione con la báscula. 2.- Fíjese unas metas. 3.- Prepárese su propia comida. 4.- Elija los alimentos que sacian. 5.- Cuidado con las salsas. 6.- Hidrátese adecuadamente. 7.- Tenga a mano algo sano para picar. 8.- No se salte ninguna comida. 9.- ¡Stop! a los refrescos y la pastelería industrial. 10.- Manténgase en movimiento. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

