Conoce la propuesta para cambiar régimen laboral de trabajadores de salud CAS Covid

Entornointeligente.com /

En dicho texto se autorizaba, de manera excepcional y por única vez realizar dicha modificación, a fin de uniformizar la situación laboral del personal que fue convocado a prestar servicios en los establecimientos de salud a partir de la pandemia del covid-19. Sus alcances comprenden a los trabajadores asistenciales y administrativos contratados bajo la modalidad CAS Covid en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y en el Seguro Social de Salud. La modificación de este tipo de contrato deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la promulgación de la ley. La sesión plenaria de hoy fue convocada de manera extraordinaria, a pedido de un grupo de congresistas de diversas bancadas, con el fin de revisar este tema. Observaciones del Ejecutivo Tras su aprobación en el pleno del Congreso, el pasado 30 de junio, la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo. Este objetó que se utilizara el término CAS Covid, ya que la denominación usada oficialmente es la de contratos temporales administrativos de servicios (CAS) temporales habilitados por los decretos de urgencia 029-2020 y 004-2021. Se observa también que se mencione en la autógrafa que los trabajadores de ese régimen perciben similar remuneración que los del régimen CAS, puesto que no se ha establecido una escala remunerativa oficial. Además no se ha consignado un análisis de costo ni una evaluación presupuestal de lo que se tendría que desembolsar para aplicar la propuesta. [Lea también: Pleno sesiona hoy para ver ley sobre contratos CAS Covid ] El Ejecutivo considera también que en el texto se vulnera el principio de mérito y el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, ya que, de darse la modificación de contratos planteada, se ocuparían plazas permanentes en el sector salud a las que debe accederse por concurso público de méritos, afectando a quienes aspiran a participar de ese proceso. En otra de sus observaciones, el Gobierno Central señala que la autógrafa de ley no cuenta con adecuado sustento y justificación ni se ha efectuado una evaluación del número de plazas que comprenderá la ejecución de la norma planteada. (FIN) FGM/JCC GRM Más en Andina: ?? #Elecciones2022 : conoce el proceso de presentación y trámite de una tacha https://t.co/aMvga3JHb0 Durante los tres días siguientes a la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos, cualquier ciudadano puede interponer tacha. pic.twitter.com/ymWuPUqQlB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 30, 2022 Publicado: 30/7/2022 Noticias Relacionadas Fallece el exministro de Agricultura Carlos Amat y León Jueces, juezas y personal auxiliar continuarán trabajando de forma presencial en agosto Congresista Juan Burgos se une a la bancada de Podemos Perú

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com