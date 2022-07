Conoce la lujosa mansión donde vivirán Jennifer Lopez y Ben Affleck con su enorme familia

Entornointeligente.com /

Ben Affleck y Jennifer Lopez encontraron su nidito de amor, una mega mansión para llegar a casa todos los días después del largo trabajo diario. El valor que tendría la mansión según estiman las publicaciones especializadas -ya que no hay registro catastral online accesible- es de 60 millones de dólares. La propiedad, también, había sido en un momento del actor Danny DeVito.

Fuente: Arquitectura y Diseño Esta vez, Ben Affleck y Jennifer Lopez después de mucho buscar encontraron una mansión de 7 cuartos y 11 baños en Beverly Hills, dos dependencias para huéspedes, y un enorme estacionamiento con capacidad para al menos 8 vehículos. La pareja está muy contenta con su nueva mansión.

Fuente: Arquitectura y Diseño Esta particular y no tan humilde mansión fue diseñada por el magnate inmobiliario Mohamed Hadid, ex marido de Yolanda Hadid y padre de Gigi y Bella Hadid. Mohamed tiene una gran reputación en el sector inmobiliario, ya que ha construido varios hoteles Ritz-Carlton a lo largo de su carrera, incluido un complejo Ritz de 292 habitaciones en Aspen.

Fuente: Arquitectura y Diseño La mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck adquirieron tiene un estanque de cisnes al aire libre, un teatro privado e incluso un salón de baile con espacio para 200 invitados. Además cuenta con un ascensor privado que va directo a la suite principal; tiene una pileta al aire libre rodeada de fuentes, con columnas estilo romano y hasta hay un cine exclusivo para los dueños.

Fuente; Arquitectura y Diseño También ostenta una sala de billar, una bodega de vinos y una cocina de enorme proporciones, toda construida con mármol y con dos islas centrales gigantes. Jennifer Lopez contó en su newsletter lo que sintió cuando Ben Affleck le propuso casamiento. La cantante expresó que todo fue un sábado por la noche. «Estaba en mi lugar favorito, un baño de burbujas, cuando mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me encontró totalmente desprevenida», aseguró. Luego dijo que lo miró «sonriendo y llorando al mismo tiempo» mientras trataba de reflexionar sobre los 20 años que estuvieron separados. «Esto volvía a suceder y me quedé literalmente sin palabras. Él me dijo, ‘¿es un sí?’. Le dije que sí, por supuesto que es un SÍ», remató.

Fuente: arquitectura y Diseño Finalmente la pareja de Jennifer Lopez y Ben Affleck obtuvo una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, que se sacó y procesó el sábado 16 de julio. Está a nombre de ambos. Con sus nombres legales Benjamín Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez , una fuente cercana a la pareja dijo que se casaron y la licencia es una señal de que ahora son marido y mujer y disfrutarán de forma increíble esta mansión .

