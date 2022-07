Entornointeligente.com /

Shakira tiene una carrera como actriz de la que pocos conocen, pues cuando tenía solamente 17 años la barranquillera fue elegida para ser la protagonista de una telenovela llamada ‘El Oasis’ la cual fue producida por CenproTV de Colombia . Dentro de esta producción televisiva, la cantante protagonizó a Luisa María, la hija de un terrateniente muy importante. Sin embargo, la historia detrás resulta muy curiosa, ya que incluso sería prohibida por la propia intérprete de ‘Te Felicito’.

Al parecer esta telenovela no le gustó a Shakira pues es una de las producciones de las que más se arrepiente por haber participado, es por eso que se dice que compró los derechos de autor de la telenovela para que su reproducción fuera prohibida y así no siguiera trascendiendo en la web, pudiendo volverse viral en redes sociales en la actualidad. ‘ El Oasis ‘ además de transmitirse en Colombia también se pudo ver en Venezuela y Ecuador; actualmente sólo se encuentran uno que otro vídeo en YouTube, pero no completa.

Noticias Relacionadas La colombiana pasa por uno de sus momentos más complicados en el ámbito personal, tras haberse separado de Gerard Piqué y estar peleando con él por la custodia de sus hijos, Sasha y Milán. Por lo que no desea que más escándalos invadan su vida, como podría ser que esta telenovela se hiciera viral.

A pesar de que no quedan muchos registros sobre este melodrama, la historia detrás de ‘El Oasis’ explica que en 2022, Shakira compró los derechos de la producción para que la telenovela fuera prohibida en todos lados y no se pudiera retransmitir en ningún otro canal o medio, ya que para ella representó un bache dentro de su carrera artística, aunque solo tenía 17 años cuándo interpretó el papel de Luisa María.

A pesar de que varios medios de comunicación apuntan a que Shakira fue la que adquirió el derecho de transmisión de ‘El Oasis’ para que nadie pudiera verla, no se sabe si esta historia es completamente verdadera o simplemente el melodrama quedó en el olvido. Cabe resaltar que un año después, Shakira alcanzó la fama de tras lanzar su álbum ‘Pies Descalzos’.

La telenovela que protagonizó Shakira apenas con 17 años , cuenta la historia de cómo su personaje se enamora de un hombre llamado Salomón Perdigón (interpretado por Pedro Rendón), hijo del rival más odiado de su papá. La trama fue algo similar a ‘Romeo y Julieta’ donde ellos tienen un romance sabiendo que prohibido debido a las disputas que existían entre familias.

