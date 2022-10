Conoce formas de ahorrar a través de diferentes instrumentos de inversión

Entornointeligente.com /

Según el Banco de Desarrollo de América Latina, un 30% de la población es capaz de subsistir entre uno y tres meses con sus ahorros actuales, mientras que al 15% de los latinoamericanos no le alcanzarían para más de una semana. Además, resalta la importancia de ahorrar como un indicador de desarrollo económico, y un soporte financiero a futuro. «Cuando hablamos del ahorro, muchas veces pensamos en llenar una alcancía o depositar nuestro dinero en una cuenta bancaria para que esté a salvo», explica Jamez Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate. «Sin embargo, no es necesariamente una forma de dejar quieto el capital, ya que con el tiempo y con fenómenos como la inflación o la devaluación, el dinero guardado puede perder valor, y representar mucho menos de lo que esperábamos», agrega. «Por este motivo, debemos encontrar alternativas que mantengan su validez y puedan llegar a generarnos intereses o dividendos con un bajo riesgo», subraya. Trust Corporate, señala cuatro formas en las que se puede ahorrar como forma de inversión de forma segura: 1) Bancos de inversión Existen entidades financieras que suelen ofrecer formas de inversión ajustadas a los intereses de las personas, en las que pueden dirigir sus ahorros como inversiones a sectores específicos (ecológicos, financieros, empresariales, sociales, etc.), y recibir un porcentaje de intereses. Una de las ventajas de este tipo de bancos es que suelen responder por el riesgo de la inversión protegiendo el capital de las personas, sin importar el monto que tengan en su cuenta. 2) Monedas extranjeras Esta es una excelente opción para proteger el dinero de la devaluación tan presente en los últimos meses. Con la transformación digital de la banca, actualmente existen distintos tipos de servicios financieros que facilitan ahorrar en cuentas extranjeras o en divisas como el dólar estadounidense o el euro. «Esto es visto como una inversión, pues con las fluctuaciones de los tipos de cambio en los precios de las monedas, el ahorro inicial puede presentar una diferencia positiva. Sin embargo, es recomendable contar con asesores expertos que dirijan estas operaciones para minimizar los riesgos de variaciones abruptas en las cotizaciones del mercado», aconseja Jamez Hernández. 3) Portafolios conservadores No siempre las inversiones están dirigidas a tener retribuciones de inmediato o como forma de ingresos a nuestro bolsillo, por lo que las inversiones a largo plazo como bonos del Estado o futuros pueden ser una alternativa para ahorrar en portafolios conservadores. Aunque el porcentaje de intereses o dividendos de estas opciones no son iguales al de inversiones a corto o mediano plazo, el riesgo que se corre es mucho más bajo, por lo que es posible crear una estrategia para salvar el capital con algunos beneficios a futuro. 4) Staking El mundo cripto ha tomado mayor interés en las personas de todos los países. Muchos de los exchanges o wallets han incorporado opciones de ahorro con criptomonedas, algunas conocidas como staking. No obstante, debemos tener cuidado, ya que muchas de estas plataformas que ofrecen altas tasas de interés, pueden ser riesgosas. Algunas como Celsius se han declarado en bancarrota, y otras como BlockFi han recibido ayuda financiera para superar la crisis que actualmente afecta al mercado. Es por ello que en estos casos debemos tener presente siempre que a mayor utilidad mayor riesgo, así como hacernos asesorar por personas expertas en estos mercados. «Reconocer la importancia del ahorro para nuestro futuro o como una ayuda a la que podemos acudir es una parte esencial en el manejo de las finanzas personales. La cantidad de dinero que queramos guardar no es lo más relevante, sino el momento de hacerlo; mientras más pronto se comience, mayor oportunidad tendrá de lograr sus objetivos e incluso contemplarlos como un plan de retiro digno», señala Jamez Hernández. «Si queremos conseguirlo por medio de estas formas de inversión, es necesario ser conscientes de nuestro perfil de riesgo, y contar con un asesoramiento adecuado para definir una estrategia propia y no vernos afectados en el día a día», concluye. Más en Andina: ¿Sabías que los viajeros pueden endosar el pasaje que no usen de sus vuelos de ida y vuelta? Te contamos los detalles ?? https://t.co/XrgTWkmsCJ pic.twitter.com/YyvevclXWZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 3, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 4/10/2022 Noticias Relacionadas Finanzas personales: conoce datos importantes sobre el reporte de crédito Cinco consejos para financiar capital del negocio en último trimestre Emprendedores peruanos muestran capacidad de resiliencia para salir adelante

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com