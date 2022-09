Conoce el calendario astronómico de setiembre para el cielo peruano

Entornointeligente.com /

A continuación, revisa los fenómenos astronómicos que no debes perderte: 3 de setiembre La Luna en cuarto creciente ocurrirá exactamente a la 1:08 pm del 3 de setiembre, en la constelación Ophiuchus, con nuestro satélite natural ubicado a 372300 km de la Tierra. 6, 8, 17, 18 y 19 de setiembre Tendremos la oportunidad de observar la Estación Espacial Internacional en el firmamento, a simple vista, moviéndose lentamente entre las constelaciones. Podrán verse los puntos cardinales, así como la trayectoria de la propia Estación en el tiempo. La mejor ubicación será Puno, informa Conida. 7 de setiembre En la noche del 7 al 8 de setiembre, e incluso en la noche del 8 al 9, tendremos a la Luna pasando cerca del planeta Saturno, en una nueva conjunción entre estos dos astros sobre la constelación Capricornus. El planeta de los anillos todavía puede ser observado con gran provecho por los ciudadanos que tengan un telescopio, incluso desde ciudades muy contaminadas lumínicamente. 10 de setiembre La Luna llena ocurrirá exactamente a las 4:59 am del 10 de setiembre, en la constelación Aquarius, con nuestro satélite natural ubicado a 369131 km de la Tierra. Si has tenido dificultades para ubicar a simple vista al planeta Júpiter, muy brillante en el cielo y con una luz no tan titilante, entonces puedes esperar hasta esta noche del 10 al 11 de setiembre, o también hasta la noche del 11 al 12, cuando Júpiter y la Luna estarán en conjunción, próximos entre sí en el firmamento y con el planeta fácilmente identificable. 16 de setiembre Neptuno en oposición A las 5:21 pm del 16 de setiembre, tendremos una nueva «alineación» en el Sistema Solar, formada por el Sol, la Tierra y el planeta Neptuno, en este orden. Todo el mes podría aprovecharse para hacer observaciones telescópicas de Neptuno en la constelación Aquarius, casi en el límite con la constelación Pisces. El tamaño angular del planeta es de unos 2.4″, es decir, casi 750 veces más pequeño que el diámetro angular de la Luna llena, por lo que se necesita de un aumento considerable en el telescopio que utilicemos. La Luna y el planeta rojo se encontrarán nuevamente en conjunción, durante las madrugadas del 16 y del 17 de setiembre, cerca de M45 y de las Híades. El día 16, La Luna Marte y Aldebarán (el ojo del Toro) formarán un triángulo isósceles en el firmamento, mientras que el día 17, esos mismos cuerpos celestiales estarán en línea, por encima del brazo izquierdo de Orión, el Cazador. 17 de setiembre La Luna en cuarto menguante ocurrirá exactamente a las 4:52 pm del 17 de setiembre, en la constelación Taurus, con nuestro satélite natural ubicado a 402717 km de la Tierra. 22 de setiembre Este 22 de setiembre, exactamente a las 8:04 pm, tendremos el fin del invierno y el inicio de la primavera en todo el hemisferio sur del planeta. Asimismo, el fin del verano y el inicio del otoño en todo el hemisferio norte de la Tierra. Este día marca el equinoccio de setiembre, después de todo: un instante astronómico en el que el Sol cruza el ecuador del cielo, alejándose del norte e internándose en el sur. A medida que pasen los días y las semanas, el Sol irá ocupando lugares más y más sureños sobre el firmamento. 25 de setiembre La Luna nueva ocurrirá exactamente a las 4:55 pm del 25 de setiembre, en la constelación Virgo, con nuestro satélite natural ubicado a 387597 km de la Tierra. 26 de setiembre La segunda mitad de este mes, así como la primera mitad del próximo, nos dan oportunidades interesantes para la observación del gran gigante gaseoso del Sistema Solar —Júpiter—, aprovechando el entorno de su oposición con respecto al Sol, a ocurrir exactamente el 26 de setiembre a las 2:33 pm. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

Publicado: 1/9/2022

