Conoce el app que detecta en segundos plagas y deficiencias del cultivo de palta Hass

Este proyecto nace en el 2018 y se crea a partir de la colaboración entre el CITEagroindustrial Moquegua, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL-UNI, la empresa LABOTEC PERÚ S.A.C. y la Asociación de Productores de Palta de Moquegua para Exportación – APPALMEX. Lee también Elaboran sopas y hamburguesa de pescado que no necesitan refrigeración hasta por tres años En entrevista con la Agencia Andina , Daphne Castro, directora del CITE Agroindustrial Moquegua del Instituto Tecnológico de la Producción ( ITP ), señala que esta iniciativa nació a raíz de los problemas frecuentes que tenían los pequeños agricultores en Moquegua, como por ejemplo no saber identificar el déficit nutricional de la planta, y que luego genera pérdidas hasta del 20% por campaña. «Buscando una solución a esta problemática y con ayuda de la tecnología desarrollamos Appalta, una aplicativo móvil que no necesita internet, funciona a través de un algoritmo entrenado que analiza las imágenes y en segundos da un reporte al agricultor. Presenta un alto nivel de precisión y automatización en la identificación de enfermedades visibles en sus hojas con un grado de confiabilidad apto para alertar a los productores», detalla Castro Arata. Precisamente el Perú es un gran productor y uno de los principales exportadores mundiales de palta. Una de las favoritas es la palta Hass que se caracteriza por su cáscara gruesa de color verde oscuro, lo que le confiere mayor durabilidad y facilita su transporte. Además, su semilla pequeña permite aprovechar mayor cantidad de pulpa. Su textura es más cremosa y por ello es preferida para la preparación de potajes peruanos emblemáticos como la palta rellena, la causa rellena y todo tipo de ensaladas. ¿Cómo funciona? El agricultor se descarga la aplicación del Google Play Store, debe tomar una foto a la hoja de la planta y el algoritmo entrenado – para ello se ha registrado más de 6000 imágenes- hace una lectura y emite un informe en segundos. Con esta app se analiza exactamente la deficiencia de hierro, zinc y la presencia de arañita roja. «Este primer reporte da una alerta al agricultor y le da tiempo para que contacte al técnico y sepan qué hacer con el cultivo, evitando cuantiosas pérdidas», señala. Conjuntamente con el aplicativo móvil, se desarrolló un sistema electrónico portátil para monitorear variables que influyen en la producción del cultivo de palta Hass usando sensores de temperatura, humedad de suelo, PH, entre otros. «Este equipo se instala en el campo y cuenta con sensores que hacen una lectura a nivel del suelo, calculan el nivel de la humedad; por ejemplo, mandan un reporte donde indica que el nivel de humedad es 30%, esto muestra que los cultivos necesitan agua y hay que regar. Se monitorea y optimiza el recurso hídrico. Por otro lado hace una lectura del PH, de la conductividad eléctrica, monitoreo de la temperatura ambiente y de la humedad relativa del ambiente. Con estos datos se puede prever posibles problemas en el campo», detalla Castro. Lee también Investigadores desarrollan técnica que reduce en 30% el proceso de secado de arándanos Tecnología patentada Esta tecnología se encuentra protegida por dos mecanismos de propiedad intelectual : una patente de modelo de utilidad y un registro de software para el aplicativo móvil. Ambos cuentan con registros otorgados por el Indecopi, para lo cual se contó con el soporte de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT). Asimismo, es la primera vez en la que el ITP hace entrega de un contrato de transferencia tecnológica a una empresa privada, en este caso a LABOTEC PERÚ S.A.C. «Lo que buscamos es que la empresa lo puedo explotar y comercializar. Una patente no es un secreto industrial, Hay que entender que el desarrollo de patentes genera posicionamiento de innovación a nivel internacional. Ahora la empresa puede desarrollar una versión 2.0 para ampliar las lecturas a otro tipo de deficiencias nutricionale s como el magnesio o calcio, u otro tipo de plagas con el fin de dar una alerta temprana a los agricultores», finaliza la investigadora del ITP. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina y escucha más historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ???? Ingenieros peruanos han desarrollado tres tipos de sopas, hamburguesas y recortes ahumados de caballa, los cuales no necesitan refrigeración y se pueden mantener en óptimas condiciones hasta por tres años. https://t.co/2GCBbGAIKi ? Por @marinella_0126 pic.twitter.com/LsooD1SVSz

Publicado: 22/7/2022

