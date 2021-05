Conoce cómo utilizar con poco presupuesto las redes sociales para tu negocio

Entornointeligente.com / En esta oportunidad El Consultorio Financiero de Mibanco te brinda algunos pasos para desarrollar una estrategia en redes sociales con poco presupuesto: 1. Analiza a qué tipo de público desea llegar (estudiantes, profesionales, mujeres, hombres, etc.) y dónde se encuentran geográficamente. 2. Una vez identificado el público objetivo y dónde se encuentra, debes establecer cuál es la mejor manera de llegar a él. Considerando que cuentas con un bajo presupuesto, la mejor opción es utilizar las redes sociales. Sin embargo, no debes usar cualquier red social, sino la que te permita un mayor alcance a tu audiencia. 3. Para tomar una decisión sobre cuál es la red social que te conviene explotar no olvides observar dónde tiene presencia digital tu competencia directa, qué acciones le han dado buenos resultados y qué errores ha cometido. Según el rubro de tu negocio y dónde se encuentran tus clientes, te convendrá más una red social que otra. 4. Si sabes que tu público está en una zona geográfica determinada, puede usar Facebook, que cuenta con una herramienta que permite “geo referenciar” la publicidad, es decir, localizar sus anuncios en la zona específica que prefiera. También puedes leer: Perú es uno de los países de mayor crecimiento en pagos digitales de la región 5. Por otro lado, si tu negocio es de ropa, probablemente te convenga publicitar en redes sociales como Facebook, Instagram y Pinterest, donde las fotos pueden hacerte destacar; mientras que, si tienes un negocio de servicios profesionales, tal vez sea más beneficioso usar Twitter o LinkedIn, donde el público está más atento a este tipo de anuncios. 6. Una vez definido qué red o redes sociales usarás, debe trazarte objetivos específicos, medibles y alcanzables que sean parte de una estrategia para publicar tus anuncios o contenidos. ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué acciones vas a realizar? Para ello debes tener un cronograma e ir midiendo el avance, pues tu estrategia debe apuntar a cumplir con tus objetivos. 7. Considera que para comprar una “pauta” de avisos en redes sociales, debes contar con una tarjeta de crédito. Sin embargo, este medio supone una ventaja para ti, pues sus costos son considerablemente menores a los de la publicidad tradicional (con 65 soles ya puedes comenzar a publicar avisos). Es más, podrías “postear” tus anuncios a modo de mensajes y no pagar nada, pero no tendrás todas las funcionalidades que tienen las redes sociales. 8. Recuerda que tus fotos o videos deben tener tu sello, es decir, tu marca de manera visible y si hay links hacia tu página web, ésta debe contar con un contenido pulcro, sin faltas de ortografía y fotos bien tomadas. Estos detalles pueden decir mucho de tu negocio. Ahora sí, ¡Suerte y éxito con tu emprendimiento! Más en Andina: El 79.4% de exportadoras peruanas en 2020 fueron micro y pequeñas empresas https://t.co/OR8e4VRq1n ?? En el difícil año para el comercio exterior se registraron 7,517 empresas exportadoras pic.twitter.com/YlfjmbVoao

