Conoce al ‘chico de las baldosas’ y otros planes para este fin de semana en Barcelona

Baldosas convertidas en arte por @juncosa.art.

Las baldosas hidráulicas son uno de los elementos decorativos más icónicos de la arquitectura barcelonesa. Y, durante la pandemia, Joan Juncosa , @juncosa.art en Instagram o «el chico de las baldosas», como le conocen muchos, decidió convertir estos símbolos en obras de arte. Las pintaba, las colgaba por la ciudad y quienes las encontraban se las podían quedar a cambio de mandarle una foto de la baldosa en su lugar favorito. Unos años después, con baldosas que ya han viajado por todo el mundo, lleva su arte a Canal Gallery (Palau, 4), donde expondrá la historia de su proyecto a través de algunas de sus obras más icónicas.

Se acaba el verano, empieza nueva temporada textil: toca renovar el armario. Aprovecha el fin de semana, que vuelven los mercadillos. Domingo, el Fleadonia , en la plaza de Salvador Seguí (la de la Filmoteca ). Y en Marina, en la Ovella Negra (Zamora, 78), vuelve el todo a 1€ de Two Market . Sí, ropa de segunda mano a 1 € (eso sí, la entrada son 2 €).

Este fin de semana, nueva entrega de los mercadillos Todo a 1 €.

Para los que quieran empezar septiembre saliendo de fiesta, este sábado el Nitsa de Apolo (Nou de la Rambla, 113) contará con Eris Drew y ISAbella , caras conocidas del gigante de la música Boiler Room . Y, la misma noche, en L’Hospitalet, en The Garage of The Bass Valley (Can Polític, 13), nueva edición de Kompound , que viene cargado de techno y de seis horas (de 1 a 7 h) de shows visuales de la mano del colectivo Flipnormals .

El nuevo curso llega cargado de drag y arte queer al bar La Federica (Salvà, 3). El miércoles, 7, se inaugura la exposición ‘Musas’, con sesión dj incluida. Los jueves continúa el espectáculo de la travesti británica y barbuda Lady Red Velvet , ya un clásico del local. Y el día 9, las drags Poison B y Miss Meinuels vuelven con su show satírico y cabaretesco ‘¡Qué difícil es ser bonita!’.

Brunch- In the Park ha llenado los domingos de verano de música electrónica. Y así continuará hasta octubre, con nombres como Disclosure , Amelie Lens o The Blessed Madonna . Este domingo y el que viene, en los jardines de Joan Brossa (plaza de Dante, Montjuïc).

Si la pasión es puro fuego, el matrimonio Krafft iba sobrado. Vulcanólogos y cineastas son los protagonistas del documental de moda, ‘ Fire of love ‘, una obra llena de metraje filmado por los protagonistas que se amaban tanto entre ellos como a los volcanes. Disponible en infinidad de cines, como Renoir Floridablanca (Floridablanca, 135), Yelmo Icaria (Salvador Espriu, 61), Balmes Multicines (Balmes, 422-424) o Zumzeig (Béjar, 53), entre otros.

‘Fire of Love’, un documental cargado de pasión y volcanes a partes iguales.

El pintor Josep Moscardó llena sus cuadros de optimismo y armonía. Hay muchos paisajes reconocibles: avenidas de Barcelona, playas de Cadaqués, y bares como el Quatre Gats. Hasta la semana que viene, estarán en la Sala Parés (Petritxol, 5) que, fundada en 1877, fue la primera galería establecida en España.

Últimas semanas para ver el centenar de obras expuestas en el MNAC (Palau Nacional, Montjuïc) del pintor de la luz, Turner , el mejor paisajista del periodo romántico. Hasta el 11 de septiembre estará disponible ‘ Turner. La luz es color ‘. La muestra, además, va acompañada de otra colección que reúne 80 piezas sobre la misma temática de artistas del siglo XIX de la colección del museo barcelonés.

Noticias relacionadas Atardeceres góticos, jardines monumentales y más actividades gratis en Barcelona Los mejores planes de esta semana en Barcelona Crecer es un asco. Y un marrón. Y muy difícil de gestionar. Y muy cansado. Y, a veces, triste. Y así podría seguir la lista de dramas y decepciones a los que se enfrentan los protagonistas de Kalumba , una comedia sobre cómo afrontamos la madurez que acaba de estrenarse en el Teatre Gaudí (Sant Antoni Maria Claret, 120). Hasta el 18 de septiembre.

